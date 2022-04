545 Neuinfektionen und ein Todesfall

Corona-Update für Freitag, 22. Apr. 2022

Das Gesundheitsamt des Vogelsbergkreises meldet 545 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 im gesamten Kreisgebiet. Bei der Behörde meldeten sich 823 Menschen als genesen. Diese betreut somit aktuell 3325 aktive Fälle.



Eine 81-Jährige ist in Zusammenhang mit einer CoViD-19-Erkrankung verstorben.



Für das Kreisgebiet weist das Robert-Koch-Institut (RKI) eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1.658,7 aus. Der Vogelsbergkreis weist damit am Freitag deutschlandweit den zweithöchsten Wert aus. Dennoch sei dies kein Grund zur Beunruhigung, wie der Leiter des Gesundheitsamtes, Dr. Henrik Reygers erklärt. Die Belegungszahlen der Krankenhäuser seien gering, aktuell würden im Versorgungsgebiet 2, zu dem der Vogelsbergkreis neben den Landkreisen Fulda und Hersfeld-Rotenburg gehört, fünf Patienten aufgrund von CoViD-19-Erkrankungen intensivmedizinisch behandelt. „Wir liegen seit Wochen erheblich über dem Landes- und auch Bundesdurchschnitt, das betrifft im Übrigen auch drei Nachbarlandkreise, die ebenfalls unter den ‚25 ersten Landkreisen deutschlandweit‘ sind“. Plausible Erklärungen dafür zu finden, sei schwer, so Reygers. „Durch den Wegfall sämtlicher Beschränkungen seit Anfang April wird es natürlich umso schwieriger, von hohen Ansteckungszahlen – wir reden bewusst nicht von Erkrankungszahlen – herunter zu kommen“, so Reygers. Erster Kreisbeigeordneter Dr. Mischak weist allerdings auf ein Problem hin, wonach das diffuse Infektionsgeschehen und dadurch verbundene Quarantäne-Verpflichtungen teilweise Auswirkungen auf verschiedene Lebensbereiche und die Arbeitswelt hätten. Im Grunde sei es gut, dass die Testkapazitäten im Kreisgebiet nach wie vor vorhanden sind, so Mischak und Reygers, die deutlich machen, dass in der Bevölkerung eine hohe Testbereitschaft und Sensibilität zu beobachten sei. „Wir haben es immer wieder erlebt, dass einzelne Regionen über mehrere Wochen hohe Inzidenzen vermelden mussten. In den wenigsten Fällen war das zu erklären. Immer wieder werde die Frage gestellt, ob es bestimmte Ereignisse gegeben hätte, die diese aktuelle Entwicklung begünstigt habe. Dazu liegen dem Gesundheitsamt aber keine Erkenntnisse vor. Die Menschen geben das Virus im Moment im Grunde in der Familie weiter“, so Mischak und Reygers.



Hessenweit liegt der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert bei 893,9. Die Sieben-Tage-Inzidenz der Hospitalisierungen meldet das RKI für Hessen mit 4,61.



Die Übersicht für den Vogelsbergkreis:

Fälle gesamt: 27619

Genesene: 24171

Verstorbene: 123

Aktive Fälle: 3325

Sieben-Tage-Inzidenz: 1.658,7

Sieben-Tage-Inzidenz für Hessen: 893,9

Sieben-Tage-Inzidenz Hospitalisierungen laut RKI: 4,61