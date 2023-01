5000 Euro für Tierheim-Elektrik

Landrat Görig übergibt Spende der OVAG an Alsfelder Tierheim

Ob erneuerte Bereiche für die Katzen, neue Dachfenster oder eine elektrische Be- und Entlüftung – der Tierschutzverein Alsfeld steckt unentwegt Engagement und finanzielle Mittel in das Tierheim an der Alsfelder Jahnstraße, um die Tiere gut unterbringen und versorgen zu können. Nun steht ein weiterer wichtiger Punkt auf der Agenda: die Elektroinstallationen des Tierheims.



In den vergangenen Jahren hat sich diese als nicht mehr ausreichend erwiesen und die Arbeit im Tierheim zunehmend erschwert. Auf der Suche nach Lösungen hat sich der Tierschutzverein um Unterstützung bemüht, und sich an Landrat Manfred Görig gewandt. Im OVAG-Spendenbeirat setzte er sich für eine Spende an das Tierheim in Alsfeld ein. Mit Erfolg: „Die Zuwendung von 5.000 Euro deckt einen großen Teil der veranschlagten Kosten für die Erneuerung der Elektrik“, sagt der Landrat bei der Übergabe des Spendenbescheids an die 1. Vorsitzende Ann-Catrin Schmidt und Vorstandsmitglied Gerlinde Grebe. „Mit der OVAG-Spende im Rücken kann der Verein nun das Projekt in die Tat umsetzen und die Rahmenbedingungen für den Tierschutz in Alsfeld weiter verbessern“, macht Landrat Görig deutlich. Im Namen des Vereins bedanken sich die 1. Vorsitzende Schmidt und Vorstandsmitglied sowie Baubeauftragte Grebe abschließend für die Spende, die dabei helfe, die Modernisierungsmaßnahme zügig umzusetzen.