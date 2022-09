50 Jahre Vogelsbergkreis

Gibt’s im Heimatort noch einen freien Bauplatz? Wo gibt es freie Gewerbeflächen, welche Angebote gibt es für die Freizeitgestaltung am Wochenende, und wo ist der nächste Hausarzt, die nächste Grundschule oder KiTa im Vogelsbergkreis? Antworten auf diese Fragen liefert das Geoportal des Vogelsbergkreises, zu erreichen unter www.Geoportal-Vogelsberg.de . Zusammen mit den 19 Kommunen stellt der Kreis auf der Plattform eine Vielzahl informativer Karten, Daten und Fakten zur Verfügung. Am großen Jubiläumsfest des Vogelsbergkreises zum 50-jährigen Bestehen am Samstag, 24. September, ab 11 Uhr in und um die Schule an der Wascherde in Lauterbach, stellt das Amt für Bauen und Umwelt (ABU) die vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten des Kartenportals vor.Das Portal bietet umfangreiche Datensammlungen zum Vogelsbergkreis. Beispielsweise können verschiedene Datensätze zur Ansicht übereinandergelegt werden, und so verschiedene Themenschwerpunkte visualisiert werden. Naturschutzgebiete, Hochwasserrisikokarten und Luftbilder können beispielsweise kombiniert werden. Oder Flächennutzungspläne, Regionalplan und Gewerbegebiete können angezeigt und digital aufbereitet und übersichtlich ausgegeben werden.Im Rahmen des Bürgerfests werden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ABU die Stärken des Portals vorstellen, darüber informieren und Nutzungsmöglichkeiten aufzeigen.Informationen, Wegweiser und beispielsweise das Programm finden Interessierte unter www.vogelsbergkreis.de/wirfeiern