50 Jahre Vogelsbergkreis: Gemeinschaftsprojekt "Sport im Park"

Der 1. Vogelsberger Mehrgenerationenlauf, Fußball-Billard, Kletterwand oder Spielemobil – Bewegung steht für das große Jubiläumsfest am Samstag, 24. September, ab 11 Uhr an der Schule an der Wascherde in Lauterbach ganz oben auf dem Programm. Mit dabei sind auch der Landessportbund Hessen und Vereine aus dem Vogelsbergkreis, die gemeinsam mit dem Sportkreis Vogelsberg ein interessantes Programm erarbeitet haben und präsentieren. „Sport im Park“ ist das Motto, das zum Mitmachen und Ausprobieren einlädt – denn über den gesamten Tag warten beim Jubiläumsfest sportliche Programmpunkte.Ganztägig steht etwa ein „Gesundheitscheck“ vom Sportkreis Vogelsberg zur Verfügung, werden in Kooperation mit dem Sportkreis Fulda/Hünfeld Infos und Angebote zum Sportabzeichen für Menschen mit Behinderung angeboten, und ein Mitmach-Parcours „Gleichgewichtstraining“ vom TV Lauterbach fordert die Gäste. Hinzu kommen von 11.30 bis 16.30 Uhr wechselnde Sportangebote vom SV Dirlammen, dem TV Lauterbach, dem TSV Ilbeshausen, dem TSV Wallenrod und dem Karnevalsverein LCV. Von „Step mit pep“, „Sport trifft Fastnacht“, „Functional Training“ und „Outdoor Fitness“ reicht das Angebot.Die zeitliche Reihenfolge der wechselnden Sportangebote:11:30 Uhr „Step mit pep“ mit dem SV Dirlammen13:00 Uhr „Sport trifft Fastnacht“ mit dem TV Lauterbach15:00 Uhr „Functional Training“ mit dem TSV Ilbeshausen16:00 Uhr „Sport trifft Fastnacht“ mit dem Karnevalsverein LCV16:30 Uhr „Outdoor fitness“ mit dem TSV WallenrodWeitere Informationen zum Programm und den Angeboten, die am 24. September rund um die Schule an der Wascherde in Lauterbach warten finden Interessierte auf www.vogelsbergkreis.de/wirfeiern