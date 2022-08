50 Jahre Vogelsbergkreis: 2,5 Kilometer, oder 800 Meter

Egal ob mit Nordic-Walking-Stöcken, mit Laufuhr und High-End-Laufschuh, Sandalen, Rollstuhl oder Sneaker – beim 1. Vogelsberger Mehrgenerationenlauf am 24. September geht es um das Miteinander. Oma und Opa, gemeinsam mit den Enkelkindern, die Betriebssportgruppe, Menschen mit und ohne Behinderung, der Nachbarschaftsverein, der Stammtisch, der Sportverein, die ganze Familie oder die Schulklasse – alle sind eingeladen, am Jubiläumsfest zum 50-jährigen Bestehen des Vogelsbergkreises am Samstag, 24. September teilzunehmen. Start ist um 14 Uhr.Eingebettet ist der 1. Mehrgenerationenlauf in das Festprogramm, das ab 11 Uhr rund um die Schule an der Wascherde in Lauterbach stattfindet. Dort stellen Vereine, Institutionen, die Kreisverwaltung und viele weitere Aktive ihre Initiativen und Angebote vor. So bleibt vor und nach dem Lauf genügend Zeit für leckeres Essen, nette Gespräche, Musik, Kultur, Informationen, Spiel und Spaß.Ab sofort können sich Institutionen, Vereine, Gruppen, oder Einzelpersonen beim Vogelsbergkreis telefonisch unter 06631 792-3806 oder sport@vogelsbergkreis.de zum 1. Mehrgenerationenlauf informieren und anmelden.Aktuelle Infos und eine permanent aktualisierte Aufstellung der Angebote auf www.vogelsbergkreis.de/wirfeiern