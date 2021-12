49 Neuinfektionen und weiterer Todesfall

Nach dem Weihnachtswochenende meldet das Gesundheitsamt des Vogelsbergkreises 49 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2. Diese sind auf verschiedene Städte und Gemeinden im Kreisgebiet verteilt.



Eine 87-Jährige ist in Zusammenhang mit einer CoViD-19-Erkrankung verstorben.



Weiterhin haben sich bei der Behörde in den vergangenen Tagen 80 Menschen als genesen gemeldet.



Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreisgebiet bei 172,5. Hessenweit liegt der Wert bei 168,0.



Bei der Sieben-Tage-Inzidenz der Hospitalisierungen in Hessen weist das RKI einen Wert von 2,72 aus.



Die Übersicht für den Vogelsbergkreis:



Fälle gesamt: 6090



Genesene: 5715



Verstorbene: 120



Aktive Fälle: 255



Sieben-Tage-Inzidenz: 172,5



Sieben-Tage-Inzidenz für Hessen: 168,0



Sieben-Tage-Inzidenz Hospitalisierungen laut RKI: 2,72