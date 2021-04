48.000 Euro für die Jugendförderung

Mehr als 48.000 Euro bekommen Vogelsberger Vereine für ihre Jugendarbeit aus Mitteln der Sportförderung. Wie Landrat Manfred Görig (SPD) am Donnerstag mitteilt, haben bislang insgesamt 62 Vereine aus dem gesamten Kreisgebiet diese Fördermittel beantragt. Pro jugendlichem Mitglied zahlt der Vogelsbergkreis 8 Euro im Jahr aus dem Topf der Sportförderung.



436 jugendliche Mitglieder hat die TSG Schlitz gemeldet, daher fließen fast 3500 Euro aus der Sportförderung in die Vereinskasse. Der TGV Schotten bringt es auf 401 jugendliche Mitglieder und bekommt gut 3200 Euro. Auf Platz drei folgt der TV Lauterbach mit 365 Jugendlichen und einer Sportförderung von mehr als 2900 Euro. Der Alsfelder Turnverein zählt 362 jugendliche Mitglieder, die Fördersumme liegt bei knapp 2900. Fast 2400 Euro fließen nach Homberg an den Turnverein mit seinen 292 Kindern und Jugendlichen. Der Alsfelder Schwimmbad bringt es auf 265 jugendliche Mitglieder und wird mit etwas mehr als 2100 Euro unterstützt.



Mit ebenfalls einer vierstelligen Summe gefördert werden zudem der Verein Tiger an Dragon Alsfeld, der Sportverein Herbstein, der JFV Alsfeld, der Sportverein Ruppertenrod, der TSV Burg-Nieder-Gemünden, der Sportverein Altenburg, die TSG Merlau, der TSV Grebenhain, der JFV Homberg, der Turnverein Frischborn und die Turn- und Sportgemeinschaft Kirtorf.

