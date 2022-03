468 Neuinfizierte und 785 Genesene

Das Gesundheitsamt des Vogelsbergkreises meldet am Dienstag 468 neue Corona-Fälle, die sich auf alle Städten und Gemeinden des Kreises verteilen.



Das Dashboard des Robert-Koch-Instituts (RKI) zeigt wegen der stark steigenden Zahl an Neuinfektionen eine abweichende Fallzahl an.



785 Menschen meldeten sich in den vergangenen Tagen als genesen, sodass das Gesundheitsamt nun 2053 aktive Fälle betreut.



Das RKI meldet für den Vogelsbergkreis eine Sieben-Tage-Inzidenz von 1656,8, - hessenweit liegt der Wert bei 1364,5. Für Hessen meldet das RKI eine Hospitalisierungsinzidenz von 6,36.



Die Übersicht für den Vogelsbergkreis:



Fälle gesamt: 18870



Genesene: 16695



Verstorbene: 122



Aktive Fälle: 2053



Sieben-Tage-Inzidenz: 1656,8



Sieben-Tage-Inzidenz für Hessen: 1364,5



Sieben-Tage-Inzidenz Hospitalisierungen laut RKI: 6,36