42 Neuinfektionen und 129 Genesene

Das Gesundheitsamt des Vogelsbergkreises meldet am Dienstag 42 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2. Diese sind auf verschiedene Städte und Gemeinden im Kreisgebiet verteilt.



In den vergangenen Tagen meldeten sich 129 Menschen bei der Behörde als genesen. Diese betreut aktuell 233 aktive Fälle.



Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreisgebiet liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 148,8. Hessenweit liegt der Wert bei 222,6.



Bei der Sieben-Tage-Inzidenz der Hospitalisierungen in Hessen weist das RKI einen Wert von 3,26 aus.



Die Übersicht für den Vogelsbergkreis:



Fälle gesamt: 6247

Genesene: 5894

Verstorbene: 120

Aktive Fälle: 233

Sieben-Tage-Inzidenz: 148,8

Sieben-Tage-Inzidenz für Hessen: 222,6

Sieben-Tage-Inzidenz Hospitalisierungen laut RKI: 3,26