40 Neuinfektionen und 14 Genesene

Das Gesundheitsamt meldet 40 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2 im Kreisgebiet.



In Laboruntersuchungen wurde in drei Fällen die Omikron-Variante von SARS-CoV-2 nachgewiesen.



14 Menschen meldeten sich bei der Behörde als genesen – aktuell werden 304 aktive Fälle betreut.



Die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreisgebiet liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) bei 152,6. Hessenweit liegt der Wert bei 180,6.



Bei der Sieben-Tage-Inzidenz der Hospitalisierungen in Hessen weist das RKI einen Wert von 2,69 aus.



Die Übersicht für den Vogelsbergkreis:

Fälle gesamt: 6170

Genesene: 5746

Verstorbene: 120

Aktive Fälle: 304

Sieben-Tage-Inzidenz: 152,6

Sieben-Tage-Inzidenz für Hessen: 180,6