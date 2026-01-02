Kontakt
245.000 Euro für die Stadt Schotten

Landrat Dr. Mischak übergibt LEADER-Förderbescheid für Kiosk-Neubau am Nidda-Stausee

Eine Runde um den See laufen, Tretboot fahren und dabei die Landschaft genießen: Der Nidda-Stausee zwischen Schotten und Rainrod ist ein zentrales Naherholungsgebiet, „und das Vorhaben der Stadt Schotten, fügt sich passend zum Start der Landesgartenschau 2027 gut in das Gesamtkonzept ein“, sagt Landrat Dr. Mischak. Denn er übergibt im Landratsamt gemeinsam mit dem LEADER-Beiratsvorsitzenden Edwin Schneider einen Förderbescheid über 245.000 Euro aus dem LEADER-Programm an Benjamin Göbl, Bürgermeister der Stadt Schotten. Diese will damit am Nidda-Stausee einen neuen Kiosk mit barrierefreier öffentlicher Toilette bauen.

Der bestehende Kiosk ist in die Jahre gekommen, zu klein, und außerdem steht die Landesgartenschau 2027 für Schotten und zehn Kommunen aus dem Wetteraukreis vor der Tür. Bürgermeister Göbl dankt daher für die Unterstützung, „denn der Stausee hat viel Potenzial, und ohne die LEADER-Mittel wäre die Maßnahme nur schwer darstellbar gewesen“, merkt er an.

„Der Bereich um den Nidda-Stausee ist wichtiger Bestandteil der touristischen Infrastruktur in der Region. Diesen nun mit Unterstützung aus LEADER-Mitteln im Vorfeld der Landesgartenschau zu stärken, bringt einen echten Vorteil“, sagt Landrat Dr. Mischak abschließend.

