245.000 Euro für die Stadt Schotten
Landrat Dr. Mischak übergibt LEADER-Förderbescheid für Kiosk-Neubau am Nidda-Stausee
Der bestehende Kiosk ist in die Jahre gekommen, zu klein, und außerdem steht die Landesgartenschau 2027 für Schotten und zehn Kommunen aus dem Wetteraukreis vor der Tür. Bürgermeister Göbl dankt daher für die Unterstützung, „denn der Stausee hat viel Potenzial, und ohne die LEADER-Mittel wäre die Maßnahme nur schwer darstellbar gewesen“, merkt er an.
„Der Bereich um den Nidda-Stausee ist wichtiger Bestandteil der touristischen Infrastruktur in der Region. Diesen nun mit Unterstützung aus LEADER-Mitteln im Vorfeld der Landesgartenschau zu stärken, bringt einen echten Vorteil“, sagt Landrat Dr. Mischak abschließend.