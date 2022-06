234 Neuinfektionen, ein Todesfall

Corona-Update für Freitag, 10 Juni 2022

Das Gesundheitsamt des Vogelsbergkreises meldet am Freitag 234 neue Corona-Fälle. Eine 85-Jährige ist in Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion verstorben.



Niemand hat sich als genesen gemeldet, sodass die Behörde nun 1513 aktive Fälle betreut.



Laut Robert-Koch-Institut (RKI) liegt die Sieben-Tage-Inzidenz im Vogelsbergkreis bei 737,4 – hessenweit liegt der Wert bei 419,0.



Die Sieben-Tage-Inzidenz der Hospitalisierungen in Hessen weist das RKI mit 2,57 aus.



Die Übersicht für den Vogelsbergkreis:

Fälle gesamt: 32.752

Genesene: 31.113

Verstorbene: 126

Aktive Fälle: 1513

Sieben-Tage-Inzidenz: 737,4

Sieben-Tage-Inzidenz für Hessen: 419,0

Sieben-Tage-Inzidenz Hospitalisierungen laut RKI: 2,57