233 Neuinfektionen, 356 Genesene

Corona-Update für Samstag, 12. Februar 2022

Das Gesundheitsamt des Vogelsbergkreises meldet am Samstag 233 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2. Das Dashboard des Robert-Koch-Instituts (RKI) zeigt aufgrund der noch immer massiv steigenden Fallzahlen eine abweichende Zahl der an Covid-19 erkrankten Menschen an.



356 Vogelsberger meldeten sich beim Gesundheitsamt als genesen – die Behörde betreut aktuell 2574 aktive Fälle.



Laut RKI liegt die Sieben-Tage-Inzidenz für den Kreis bei 1664,4, hessenweit bei 1636,0.



Die Sieben-Tage-Inzidenz bei den Hospitalisierungen meldet das RKI mit 7,26.



Die Übersicht für den Vogelsbergkreis:

Fälle gesamt: 12185

Genesene: 9489

Verstorbene: 122

Aktive Fälle: 2574

Sieben-Tage-Inzidenz: 1664,4

Sieben-Tage-Inzidenz für Hessen: 1636,0

Sieben-Tage-Inzidenz Hospitalisierungen laut RKI: 7,26