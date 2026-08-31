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21. „Marktplatz Ausbildung 2026“

Aus- und Weiterbildungsmesse am 9. September in der Hessenhalle in Alsfeld

(lifePR) (Vogelsbergkreis, )
Am Mittwoch, 9. September, öffnet die Hessenhalle in Alsfeld ihre Türen für die 21. Ausgabe der Aus- und Weiterbildungsmesse „Marktplatz Ausbildung“ des Vogelsbergkreises. Von 8 bis 16 Uhr bietet die Veranstaltung jungen Menschen und weiteren Interessierten die Möglichkeit, Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie zahlreiche Berufsperspektiven im Vogelsbergkreis kennenzulernen. Organisiert wird die Messe von der Kommunalen Vermittlungsagentur Vogelsbergkreis – Kommunales Jobcenter (KVA).

„Unsere Region braucht engagierte Fachkräfte mehr denn je“, betont Landrat Dr. Jens Mischak. „Die Messe ist eine hervorragende Gelegenheit, sich umfassend zu informieren, Kontakte zu knüpfen und die Weichen für die eigene berufliche Zukunft zu stellen.“

Insgesamt präsentieren sich in diesem Jahr mehr als 100 Aussteller. Neben dem bewährten Angebot an regionalen Ausbildungsbetrieben und Unternehmen werden sich einige Partner an Gemeinschaftsständen zusammenschließen. So stellt sich unter Federführung der Kreishandwerkerschaft Vogelsbergkreis das regionale Handwerk mit seinen Ausbildungsberufen vor. Auch gibt es einen Gemeinschaftsstand der Pflegeeinrichtungen und -anbieter im Vogelsbergkreis, an dem umfassend über Berufe und Karrieremöglichkeiten in der Pflege informiert wird. Weiterhin sind die KVA und das Haupt- und Personalamt der Kreisverwaltung vertreten. Ein besonderes Highlight an deren Stand ist eine Berufsorientierung per Virtual-Reality-Brillen, die einen modernen Einblick in unterschiedliche Berufsfelder ermöglicht.

Auch das Thema Qualifizierung und Weiterbildung steht im Fokus der Messe: Interessierte können sich über verschiedene Angebote informieren, die eine nachhaltige Vermittlung in Arbeit oder Ausbildung fördern.

Auf dem Außengelände der Hessenhalle erwarten die Besucher beeindruckende Fahrzeuge, Baumaschinen und Infomobile. Eine Mini-Baustelle lädt dazu ein, handwerkliche Tätigkeiten hautnah zu erleben und praktische Eindrücke zu sammeln.

„Wir sind stolz darauf, eine so breite Palette an Möglichkeiten für Ausbildung, Studium und Weiterbildung in unserer Region zu präsentieren“, sagt Erster Kreisbeigeordneter Patrick Krug. „Nutzen Sie diese Chance, um sich persönlich zu informieren und Ihre berufliche Zukunft aktiv zu gestalten“, fügt Landrat Dr. Mischak abschließend hinzu.

Alle weiteren Informationen sowie einen detaillierten Messeplan finden sich unter www.kva-vogelsbergkreis.de/marktplatz-ausbildung

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