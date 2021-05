20 Neuinfektionen im Kreis

Das Gesundheitsamt des Vogelsbergkreises meldet am Mittwoch 20 Neuinfektionen mit SARS-CoV-2. Dadurch steigt die Gesamtzahl der Corona-Fälle im Kreis auf seit Beginn der Pandemie. Die Behörde betreut nun 195 aktive Fälle – 29 Menschen meldeten sich am Mittwoch als genesen.



Die Sieben-Tages-Inzidenz für den Kreis steigt laut Robert-Koch-Institut wieder an – auf 96,6. Für Hessen liegt der Wert bei 117,1.



Die Übersicht für den Vogelsbergkreis:

Fälle gesamt: 3875

Genesene: 3575

Verstorbene: 105

Aktive Fälle: 195

Sieben-Tages-Inzidenz: 96,6

Sieben-Tages-Inzidenz für Hessen: 117,1

(lifePR) (