1500 Euro Zuschuss für einen Gestrüppmäher

Wer eine Fläche von fünf Hektar sauber halten muss, der benötigt auch die entsprechenden Gerätschaften. Im Falle des Tier- und Naturschutzvereins Maar ist das ein sogenannter Gestrüppmäher. Rund 12.000 Euro kostet so ein Traktor und bei solch hohen Anschaffungskosten kommt eine Geldspende gerade recht: Dankbar nahmen Rechner Hans Lippert, 2. Vorsitzender Marco Simon und Schriftführerin Nathalie Pharo (von rechts) einen Scheck der OVAG in Höhe von 1500 Euro in Empfang, den Landrat Manfred Görig jetzt im Lauterbacher Landratsamt überreichte. „Naturschutz ist immer auch viel Arbeit – vor allem, wenn eine freie Fläche mit Heckenbewuchs gepflegt werden muss“, unterstrich der Landrat und dankte den Vereinsmitgliedern für ihr Engagement.