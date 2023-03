15 Ämter, noch mehr Möglichkeiten

Was genau macht eigentlich das Amt für Schulische Bildung und Betreuung? Woher kommen die Activboards, die im Unterricht benutzt werden? Wer kümmert sich um das WLAN in der Schule, und welche Aufgaben hat das Amt für Wirtschaft und den ländlichen Raum? Am Donnerstag, 27. April, können diese und viele weitere Fragen geklärt werden – denn dann steht der diesjährige bundesweite Girls‘ and Boys‘ Day an. Eine gute Gelegenheit für junge Menschen, die Kreisverwaltung des Vogelsbergkreises kennenzulernen.Die Kreisverwaltung des Vogelsbergkreises hat insgesamt 15 Ämter mit vielen verschiedenen Aufgaben. Viel Auswahl für den Girls‘ and Boys‘ Day – da kann es hilfreich sein, sich auf der Internetseite einen ersten Überblick zu verschaffen. Interessierte können sich außerdem beim Sachgebiet Personalservice des Vogelsbergkreises melden. Anschließend wird geklärt, wo und wie ein Blick hinter die Kulissen möglich ist.Interessierte können sich bei Fragen zur Anmeldung und für Infos zu den Möglichkeiten bei Ann-Katrin Ruhl unter 06641/977-312 oder untermelden und sich bis Dienstag, 11. April, bewerben.