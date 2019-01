100 Jahre Frauenwahlrecht: Ausstellung in der Kreisverwaltung

02.01.19

100 Jahre alte Wahlplakate und Porträts bekannter Politikerinnen sind derzeit in der Vogelsberger Kreisverwaltung, Goldhelg 20, in Lauterbach zu sehen. Es handelt sich um Exponate der Ausstellung „100 Jahre Frauenwahlrecht“, die bereits einen Monat lang in der Alsfelder Volkshochschule zu sehen war. Noch bis zum 19. Januar – Finnisage ist um 16.30 Uhr - kann sie nun zu den üblichen Öffnungszeiten im Landratsamt besucht werden.



Die Wahlen zur Verfassungsgebenden Deutschen Nationalversammlung am 19. Januar 1919 stellten nicht nur den Auftakt zur ersten deutschen Demokratie dar, sondern waren darüber hinaus Premiere für das neu geschaffene Frauenwahlrecht. Die Plakate dieser Ausstellung verdeutlichen den Aufbruch in die Demokratie und zeigen auch den Umgang der Parteien mit dem neuen Frauenwahlrecht, so Stephanie Kötschau, Beauftragte für Integration, Inklusion und Gleichstellung des Vogelsbergkreises (Zweite von links), die gemeinsam mit Sandra Obenhack (Bündnis für Familie), Frauenbeauftragter Conny Hentz-Döring und WIR-Koordinatorin Michaela Stefan (von links) die Exponate in Augenschein nahm.

(lifePR) (