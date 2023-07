Ein Sommer für alle Sinne: Die Hidden Places im Land der 1000 Hügel

Das Team des Kraichgau-Stromberg Tourismus e.V. ist in den letzten Wochen auf Entdeckungsreise gegangen und hat so einige Schätze gehoben, die einen perfekten Sommer versprechen:Dasan der Enz beispielsweise ist weit mehr als ein einfacher 18-Loch-Parcour. Der fantasievoll gestaltete Golfplatz mit kunstvollen Hindernissen, Wasserfällen und spannenden Herausforderungen bietet eine unterhaltsame Aktivität für die ganze Familie.Ein weiteres Highlight stellt dasdar. Hier kann man die Seele baumeln lassen und in das erfrischende, vollbiologisch aufbereitete Wasser eintauchen, umgeben von grünen Wiesen und dem Duft der Natur.Dieauf dem Weingut Sonnenhof versprechen magische Momente unter freiem Himmel. Hier kann man den Tag bei einem Glas Wein ausklingen lassen und dabei den Sonnenuntergang über den Weinbergen genießen.In den Weinbergen zwischen Hohenhaslach und Freudental öffnet dieihre Türen. Inmitten von Reben kann man hier den einzigartigen Charakter der regionalen Weine kennenlernen und den Sonntag in vollen Zügen genießen.Einen unerwarteten Schatz birgt das. Im Zuge einer Neugestaltung hat man hier die weiblichen Zeitgenossinnen von Faust in den Fokus gerückt und präsentiert sie auf eindrucksvolle Weise.Wer den Kraichgau per Fahrrad erkunden möchte, sollte dienicht verpassen. Diese führt per App durch malerische Ortskerne und blühende Streuobstwiesen und unterhält mit spannenden Geschichten über das 3B-Land. Start ist in Bietigheim auf der alten Enzbrücke.In Sachen Kulinarik warten im idyllischenin derhandgemachte Delikatessen und regionale Spezialitäten darauf, verkostet zu werden.Dashingegen bietet neben gemütlichen Zimmern auch regionale Gerichte und kreative Köstlichkeiten im hauseigenen Restaurant.Ein weiteres kulinarisches Highlight stellt dasdar, welches neben südtirolerischen Spezialitäten auch eine großartige Aussicht bietet.Auch daslädt zum Verweilen ein. Hier kann man auf weitläufigen Wiesen entspannen und den Blick auf das historische Stadtpanorama genießen. Ganz viel Aufenthaltsqualität bieten die vielen Hügelsofas des Kraichgau-Stromberg Tourismus e.V., die hier ein ganz besonderes Schattenplätzchen versprechen.Eine spektakuläre Aussicht verspricht auch derin Besigheim. Hier kann man den Blick über die Weinberge schweifen lassen und gleichzeitig wertvolle Einblicke in den Steillagenweinbau erhalten.Und eine malerische Radtour durch die Region verspricht der neu eröffnete- ein abwechslungsreicher Weg, der in Sternenfels an der Quelle der Metter beginnt und in Bietigheim-Bissingen endet, wo die Metter in die Enz mündet."Der Kraichgau-Stromberg ist ein Ort voller verborgener Schätze, die es zu entdecken gilt. Jeder Ort, jeder Weinberg und jedes Erlebnis trägt dazu bei, den Charakter dieser einzigartigen Region zu formen und ihren Charme zu unterstreichen", erklärt Christina Lennhof, Geschäftsführerin der Tourismusorganisation.