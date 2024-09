Die Schönheit des Herbstes auf dem Gravelbike

Ein Muss für Gravel-Fans: Ab sofort steht das neuekostenlos zum Download bereit. Diese digitale Sammlung bietet 18 sorgfältig ausgewählte Routen, die quer durch den malerischen Kraichgau und den Naturpark Stromberg-Heuchelberg führen. Dank der komoot-Anbindung lassen sich die Touren für die perfekte Navigation direkt auf das Smartphone oder Navigationsgerät laden, sodass das Abenteuer sofort beginnen kann.Dasist ein digitales Buch, das auf Geräten wie Smartphones, Tablets oder E-Readern gelesen werden kann. Es bietet die Flexibilität, jederzeit und überall auf den Inhalt zuzugreifen – ideal für Graveler, die ihre Touren oft spontan und digital planen. Man hat es immer dabei und spart sich das Mitführen von Karten oder gedruckten Reiseführern.Eine der Routen im E-Book ist die, eine 44 km lange Rundtour, die durch den Naturpark Stromberg-Heuchelberg führt. Start und Ziel ist der Bahnhof Eppingen. Die Tour verläuft entlang idyllischer Landschaften, vorbei an Wiesen, Weinbergen und der malerischen Ehmetsklinge, einem Stausee, der zu einer Pause einlädt. Auf dem Rückweg führt die Route entlang der historischen Eppinger Linien und bietet weite Ausblicke auf das Hügelland. Diese Strecke ist perfekt für diejenigen, die eine Mischung aus Naturerlebnis und sportlicher Herausforderung suchen.Neben den sportlichen Routen enthält das E-Book auch, bei denen es nicht nur ums Radfahren geht. Entlang der Strecken gibt es zahlreiche Möglichkeiten, regionale Spezialitäten zu genießen. Dank eigens für Gravelbikende installierte Fahrradständer kann man sein Rad hier sicher abstellen und eine entspannte Pause einlegen. Ein Schloss für das Rad erhält man selbstverständlich auch, wenn man keines dabeihat.Die Pässe im Land der 1000 Hügel sind mit einer Passbeschilderung versehen. Oben angekommen kann man hier stolz sein Selfie an der Wall of Fame hochladen.Für Abenteuerlustige bietet das E-Book zusätzlich, bei denen man am besten im Zelt oder bei einem unserer Gastgeber übernachtet und so das Gravel-Erlebnis intensiviert.Das E-Book bietet unzählige Vorteile, vor allem durch die. Alle beschriebenen Touren sind mit Direktlinks versehen, die es ermöglichen, die Routen einfach auf komoot zu öffnen und nachzufahren. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, gedruckte Karten mitzuführen, und man hat alle Routeninformationen – inklusive Höhenprofilen, Streckendaten und Tipps – jederzeit griffbereit. Zusätzlich ist das E-Book offline nutzbar, sodass man auch ohne Internetverbindung Zugriff auf alle Touren hat.Das E-Book steht ab sofort auf der Website des Kraichgau-Stromberg Tourismus e.V. https://www.kraichgau-stromberg.de/gravel-e-book zum kostenlosen Download bereit. Oder einfach den beigefügten QR-Code scannen und in das nächste Gravel-Abenteuer starten!„Das Land der 1000 Hügel bietet alles, was das Gravelherz begehrt – von herausfordernden Anstiegen bis hin zu entspannten Genuss-Touren. Mit unserem neuen E-Book wird die Planung der nächsten Tour so einfach wie nie zuvor – digital, inspirierend und immer auf den schönsten Wegen unterwegs,“ freut sich Christina Lennhof, Geschäftsführerin des Vereins über das neue Angebot.