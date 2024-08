Das Land der 1000 Hügel hat seine Hunderter-Marke geknackt

Eine Gruppe Wanderer durchquert die malerische Hügellandschaft des Kraichgaus und des Strombergs. Die Sonne strahlt warm vom Himmel, und der Duft blühender Blumen erfüllt die Luft. Nach einer Weile erreicht sie eines der zahlreichen Hügel-Sofas – vielleicht das mit Blick auf das majestätische Kloster Maulbronn oder jenes am beeindruckenden Derdinger Horn. Auf der einladenden Holzliege lassen sie sich nieder, öffnen ihre Rucksäcke und holen ein köstliches Picknick heraus.Während sie die leckeren Snacks genießen, schweifen ihre Blicke über die sanften Hügel, die sich scheinbar endlos in die Ferne erstrecken. Die Ruhe und Stille sorgen für tiefe Entspannung, der Alltagsstress fällt ab. Vögel zwitschern fröhlich, und ein leichter Wind raschelt sanft in den Bäumen. Diese kostbaren Momente der Ruhe und des Genusses sind es, die die Hügel-Sofas im Land der 1000 Hügel so besonders machen.Im gesamten Hügelland können Erholungssuchende nun immer wieder auf einem Hügel-Sofa rasten, ruhen und die Aussicht genießen. Über 100 sind es inzwischen.Diese sind an den schönsten Aussichtspunkten entlang der Rad- und Wandertouren zu finden. Die Hügel-Sofas sind um 360 Grad drehbar und lassen sich schaukeln – sie können perfekt nach der Sonne oder den eigenen Wünschen ausgerichtet werden.Diese einzigartigen Möbelstücke bieten Wanderern, Radfahrern und Genießern eine willkommene Pause und eröffnen großartige Ausblicke auf die unvergleichliche Hügellandschaft des Kraichgau-Stromberg. Wo ein Hügel-Sofa steht, ist Hügel-Land – sie sind das verbindende Element im Land der 1000 Hügel.Christina Lennhof, Geschäftsführerin des Kraichgau-Stromberg Tourismus e.V., dazu: „Die Hügel-Sofas im Land der 1000 Hügel sind ein wunderbares Angebot für alle, die Erholung in der Natur suchen und gleichzeitig die Schönheit unserer Region erleben möchten. Sie bieten nicht nur Komfort, sondern auch großartige Ausblicke, die jeden Besuch unvergesslich machen.“Alle Hügel-Sofas findet man in den neuen Rad- und Wanderkarten des Vereins soder in der entsprechenden Komoot Collection: https://www.komoot.com/de-de/collection/2535715/oasen-der-ruhe-huegel-sofas-im-land-der-1000-huegel Neu ist übrigens auch die Erlebniskarte der Region. Hier findet man alles auf einen Blick. Unterteilt in die Rubriken Kultur, Natur, Abenteuer, Wasser, Wein und Highlights bietet die Karte alles, was für einen großartigen Urlaubstag notwendig ist. Die Karten sind ab sofort über die Homepage des Kraichgau-Stromberg Tourismus e.V. ( https://www.kraichgau-stromberg.de/... ), die Tourist-Informationen oder bei den Hügel-Stationen im Land der 1000 Hügel erhältlich.Also, runter von der Couch und rauf aufs Hügel-Sofa!