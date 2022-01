Aus Besen-App wird Besen-Guide: Erfolgreicher Start zur neuen Besen-Saison

Die Öffnungszeiten der Besenwirtschaften sind jederzeit abrufbar.

Darstellung der Besenwirtschaften auf einer interaktiven Karte.

Durch die praktische Kalendersuchfunktion kann gefiltert werden, welche Besenwirtschaft heute, später, am nächsten Sonntag oder zu einem bestimmten Datum geöffnet hat.

Man kann seinen Lieblingsbesen auswählen, auf die eigene Merkliste setzen und diese bequem per E-Mail oder Messenger Diensten teilen.

Es können personalisierte Merklisten für einen Besuch im Land der 1000 Hügel angelegt werden. Hier kann man alle für sich relevanten Informationen abspeichern und hat jederzeit – auch nach Schließen des Besen-Guides – Zugriff auf die gespeicherten Informationen.

Und - ganz neu: Der neue Besen-Guide bietet die Möglichkeit, sich auch über Veranstaltungen, Wander- und Radtouren zu informieren.

Die bisherige Besen-App des Kraichgau-Stromberg Tourismus e.V. war technisch in die Jahre gekommen. Acht Jahre lang wurde sie von ihren Nutzern geliebt und hat hervorragende Dienste geleistet. Der Tourismusverband hat intensiv nach einer zeitgemäßen Lösung für eine Nachfolge der beliebten Besen-App gesucht, die die nächsten Jahre Bestand hat. Die Lösung: eine Progressive Web App (PWA).Die Anwendung muss nicht mehr aus dem Store heruntergeladen werden, sondern kann direkt über die URL „app.kraichgau-stromberg.de“ im Browser gestartet werden. Nun steht der Nachfolger, der, bereits zur Installation zur Verfügung.Durch die Flexibilität der neuen App gibt es keinen Unterschied zwischen den Betriebssystemen iOS oder Android. Der User öffnet den Besen-Guide per URL (app.kraichgau-stromberg.de) oder QR-Code und gelangt so zur Startseite des Besen-Guides. Anschließend kann er den Besen-Guide zum Startbildschirm des Smartphones hinzufügen.Weitere Informationen oder ein Video mit der Anleitung zur Installation des Besen-Guides findet man hier unter: https://www.kraichgau-stromberg.de/besen-guide