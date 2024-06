Auf zwei Rädern durch den Sommer

Die Sommerferien stehen vor der Tür und es gibt kaum eine bessere Art, die abwechslungsreiche Landschaft des Kraichgaus, des Strombergs und des Zabergäus zu entdecken, als auf dem Fahrrad. Radeln am Wasser ist gerade im Sommer perfekt– egal ob man gemütlich in die Pedale tritt oder ambitioniert auf dem Gravelbike unterwegs ist. Die Kombination aus spritzigem Fahrspaß und entspanntem Naturerlebnis zieht immer mehr Radfahrer in ihren Bann. Das Land der 1000 Hügel bietet genau das – unzählige Kilometer an faszinierenden Wasserwegen, die nur darauf warten, entdeckt zu werden. Ob allein oder mit den Bike-Buddies – im Kraichgau-Stromberg gibt’s Touren für jeden Geschmack und jedes Fitnesslevel, von sanft geschwungenen Flusspfaden bis hin zu anspruchsvolleren Gravel-Routen über die 1000 Hügel. Und das Beste: Die nächste Erfrischung im kühlen Nass ist nie weit entfernt. Also, Helm auf, E-Bike oder Bio-Bike geschnappt und ab ans Wasser – das nächste Abenteuer wartet schon. Hier ein Überblick über die schönsten Touren, die Lust auf Sommer, Radfahren und Wasser machen.Der mit vier ADFC-Sternen ausgezeichnete Neckartalradweg erstreckt sich über beeindruckende rund 380 Kilometer und führt von Villingen-Schwenningen bis nach Mannheim. Auf dieser Route zeigt sich der Neckar von seiner vielfältigsten Seite: von den sprudelnden Quellen im Schwarzwald bis hin zu den weiten Weinbergen bei Heilbronn. Historische Städte wie Tübingen und Heidelberg laden zu kulturellen Zwischenstopps ein, während zahlreiche Badestellen für erfrischende Pausen sorgen. Besigheim, unweit des Ortes, wo sich die Enz in den Neckar ergießt, ist bekannt für seine gemütlichen Weinlokale und charmanten Fachwerkhäuser. Der örtliche Riesling, kombiniert mit einem leichten Sommersalat, bietet eine perfekte Pause mit Blick auf das glitzernde Nass. Der Weg entlang des Neckars ist mehr als nur eine Radstrecke – er ist eine Reise durch die Geschichte und Natur der Region, den man sich in acht Tagesetappen erradeln kann. www.neckartalradweg-bw.de Der Enztalradweg startet in dem Schwarzwälder Heidelbergdorf Enzklösterle, schlängelt sich durch das wildromantische Enztal, führt vorbei an der der Goldstadt Pforzheim bis nach Walheim, wo die Enz in den Neckar mündet. Besonders beeindruckend ist der Wechsel der Landschaften: von dichten Wäldern über weite Felder bis hin zu sanften Weinbergen. Die Strecke ist ideal für Genießer, die unterwegs in charmanten Weingütern einkehren oder die historischen Fachwerkhäuser in den Dörfern bewundern möchten. Der Enztalradweg bietet Natur pur und romantische Augenblicke inmitten der malerischen Landschaft des Enztals. Übrigens: Die Route ist bestens für Familien geeignet, da sie größtenteils eben verläuft und zahlreiche Rastplätze bietet. Mehr erfahren: www.enztalradweg.de Eine Route, die weniger bekannt, aber ebenso faszinierend ist, führt vom Rhein über das Kraichgau bis zur Enz. Der Kraich- und Metterradweg verbindet auf rund 100 Kilometern das sanfte Hügelland des Kraichgaus mit dem idyllischen Mettertal. Unterwegs warten zahlreiche kulturelle Highlights, wie das UNESCO-Weltkulturerbe Kloster Maulbronn. Ein Muss für alle, die sowohl Kultur als auch Natur lieben. Besonders reizvoll sind die zahlreichen kleinen Badeseen entlang der Strecke, die an heißen Sommertagen für eine willkommene Abkühlung sorgen. www.kraichgau-stromberg.de/kraichradweg-metterradweg Neben den längeren Fernradwegen bieten die wassernahen Rundtouren im Land der 1000 Hügel abwechslungsreiche Tagesausflüge, die jedem Radler Freude bereiten – ein Sprung ins kalte Nass inklusive:: Diese Tour verspricht eine wunderbare Zeitreise entlang der Elsenz. Sie führt durch charmante Dörfer und weite Felder, vorbei an vielen historischen Highlights wie dem Fachwerkpfad, die einen Einblick in die Geschichte der Region bieten.Diese Tour verbindet drei malerische Bäche und führt durch tiefe Wälder und offene Wiesen. Perfekt für Naturfreunde, die die Ruhe und Schönheit der Landschaft genießen wollen. Schleckermäulchen besuchen am besten sonntags das Deutsche Zuckerbäckermuseum in Kraichtal-Gochsheim.Die Seentour ist besonders im Sommer ein Highlight. Der Aalkistensee und der Tiefe See, den Maulbronner Mönche im Mittelalter angelegt haben, der Kraichsee oder der Bernhardsweiher laden an heißen Sommertagen zu einer ausgiebigen Rast ein. Das Faust-Museum in Knittlingen und das UNESCO-Weltkulturerbe Kloster Maulbronn sind die kulturellen Highlights an der 30 Kilometer langen Strecke.Diese Tour verbindet die Flusslandschaften der Enz und der Metter und führt durch romantische Weinberge und historische Dörfer. Gleichzeitig begleiten den Radler Flößer-Romantik und die Burgruine Löffelstelz. Eine ideale Tagestour für alle, die Natur und Kultur verbinden möchten.Mehrtagestouren sind der neue Trend unter Radfahrern. Übernachten unter freiem Himmel oder in gemütlichen Pensionen entlang der Radwege bietet eine einzigartige Möglichkeit, die Natur intensiv zu erleben. Beliebt sind dabei sogenannte Overnighter, bei denen man nur mit dem Nötigsten ausgestattet eine Nacht draußen verbringt. Die Radwege im Land der 1000 Hügel bieten hierfür zahlreiche Möglichkeiten – von offiziellen Zeltplätzen bis hin zu idyllischen Wiesen am Flussufer.Der Koffer für die Radlferien ist gepackt. Drin ist die Sommercollection: Erfrischend anders: wassernah radeln im Land der 1000 Hügel | Komoot , die viele Inspirationen für Mehrtagestouren bietet und die schönsten Routen und Übernachtungsmöglichkeiten vorstellt. Auch enthalten ist die nagelneue Radkarte für das Land der 1000 Hügel. Ganz neu auch das E-Book für alle Gravelfans. Einfach über den QR-Code auf‘s Handy laden, und von dort direkt zur Navigation auf die Outdoorapp komoot.Das Land der 1000 Hügel ist ein Paradies für Radfahrer. Die Kombination aus Flusslandschaften, Hügeln, historischen Städten und idyllischen Dörfern bietet für jeden Geschmack die passende Route. Ob gemütliche Tagestour oder abenteuerliche Mehrtagestour – hier finden alle das perfekte Sommererlebnis.