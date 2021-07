Neuer Aufsichtsratsvorsitzender und neuer Vertriebsvorstand bei KS/AUXILIA

Der langjährige Vertriebsvorstand der KS/AUXILIA, Ole Eilers, steht seit 01.07.2021 den Aufsichtsgremien der KS/AUXILIA vor. Der 54-Jährige wurde zum Präsidenten des KRAFTFAHRER-SCHUTZ e.V. und zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats der AUXILIA Rechtsschutz-Versicherungs-AG sowie der KS Versicherungs-AG gewählt. Seine Aufgabe als Vorstand Vertrieb und Marketing übernimmt Dirk Schawjinski. Der 43-Jährige hat zuvor die Bezirksdirektion in Hamburg geleitet.



Eilers verantwortete den Vertrieb der KS/AUXILIA mehr als 13 Jahre. In dieser Zeit konnten die Beitragseinnahmen auf heute rund 140 Mio. € fast verdoppelt werden. Schawjinski ist seit mehr als 8 Jahren als Bezirksdirektor der KS/AUXILIA in Norddeutschland tätig und hat die Maklerverbindungen in der Region erheblich ausgebaut.



Diese Neubesetzungen stehen für die von Versicherungsmaklern seit Jahren geschätzte Kontinuität und Verlässlichkeit der KS/AUXILIA.

