Der beste Rechtsschutz kommt von der KS/AUXILIA

Die WirtschaftsWoche, Deutschlands führendes Wirtschaftsmagazin, hat in einem exklusiven Vergleich die besten Rechtsschutzversicherungen gekürt. In zwei Musterszenarien setzte sich die KS/AUXILIA gegen sämtliche Mitbewerber durch. Sie erreichte beide Male die Spitzenposition im Ranking der besten Rechtsschutzversicherungen.



In Zusammenarbeit mit dem renommierten Analysehaus Morgen & Morgen hat die WirtschaftsWoche im Juli die Angebote für preisbewusste Singles und sicherheitsorientierte Familien untersucht. Ein besonderes Augenmerk lag auf den heutzutage wichtigen Leistungselementen der weltweiten Deckungssumme, des weltweiten Versicherungsschutzes, des Cyber-Mobbings und der Urheberrechtsverletzung im Internet.



Am meisten Punkte und damit den 1. Platz hat der Maklerversicherer KS/AUXILIA erreicht. Die KS/AUXILIA erhielt sowohl bei den Angeboten für Singles als auch für Familien die höchste Bewertung „sehr gut“. Bei den Angeboten für Singles ist der Punkteabstand zum Zweitplatzierten mit 17,5 Punkten besonders groß. Damit ist die KS/AUXILIA der einzige Versicherer mit der Bestbewertung im Preis-Leistungs-Verhältnis.



„Wir freuen uns enorm über das Top-Ergebnis im Test der WirtschaftsWoche. Unsere Kunden und mit uns kooperierende Versicherungsmakler erhalten damit eine erneute Bestätigung, dass wir außerordentlich leistungsstarke und preisgünstige Produkte bieten“, so Dirk Schawjinski, Mitglied des Vorstandes der KS/AUXILIA.



Die Testergebnisse der KS/AUXILIA basieren auf einer neuen Tarifgeneration, deren Produkte seit Anfang des Jahres angeboten werden. Bereits in den Monaten zuvor haben die Produkte des Münchener Spezialisten viel Lob und gute Kritiken von unabhängiger Seite erhalten. So wurde die KS/AUXILIA bei dem umfangreichen Rechtsschutztest von DISQ (Deutsches Institut für Service-Qualität) unangefochten Gesamt-Testsieger. Zudem erzielten die aktuellen Versicherungsbedingungen bei den Rating-Unternehmen ASCORE, softfair sowie Franke und Bornberg Höchstnoten.



Seit Jahren würdigen unabhängige Versicherungsvermittler die Leistungen, die Preise und den Service der KS/AUXILIA. In diesem Jahr beispielsweise wurde der Versicherer erneut zum Makler-Champion im Versicherungsmagazin ausgezeichnet und belegte bei den beiden bisherigen AssCompact-Trendstudien den 1. Platz – sowohl im privaten als auch im gewerblichen Rechtsschutz.

