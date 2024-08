Der Automobilclub KS e.V. mit Tipps gegen Hitze im Auto

Je besser vorbereitet die Reise in den Urlaub angetreten wird, einen desto kühleren Kopf kann man während der eigentlichen Fahrt bewahren – im wahrsten Sinne des Wortes. Das bedeutet: genügend – also auch für den Fall einer Autobahn-Vollsperrung – kühlende Getränke, wie Wasser oder ungesüßten Tee, und erfrischendes Obst sowie Snacks einpacken. Für Ablenkung und gute Laune sorgen kleine Reisespiele für die Kinder sowie Hörbücher und Musik für die ganze Familie.Übrigens, Sonnencreme ist auch im Auto angesagt, denn die Seitenscheiben filtern die UV-A-Strahlung nicht heraus, so dass man sich auch im Fahrzeug einen Sonnenbrand holen kann. An den hinteren Seitenfenstern schützen Sonnenschutzfolie oder Sonnenblenden die Kinder auf der Rückbank vor UV-Strahlen und vor zu großer Hitze. Für alle übrigen Scheiben ist ein solcher Sonnenschutz übrigens nicht erlaubt, jedoch gibt es Sonnenschutzmatten, die während des Parkens in der prallen Sonne aufgelegt werden können, damit sich das Auto nicht extrem aufheizt. Hat sich das Auto jedoch tatsächlich einmal in eine Sauna verwandelt, gilt es, vor der Fahrt ausgiebig zu lüften und zum Fahrtbeginn mit Hilfe der Lüftung die restliche heiße Luft aus dem Fahrzeug hinauszubefördern.Auch der Zeitpunkt der Reise will gut gewählt werden: „Niemand steht gern bei brütender Hitze im Stau. Und doch passiert es den meisten von uns Jahr für Jahr. Wer der Hitze von vornherein ein Schnippchen schlagen will, fährt daher am besten – vor allem wenn Kinder mit an Bord sind – bereits am Abend oder in den frühen Morgenstunden los. So wird sowohl die Mittagshitze als auch die große zähfließende Blechlawine umgangen“, erläutert Isabella Finsterwalder, die Pressesprecherin des Automobilclub KS e.V. Zusätzlich sollten genügend Pausen eingelegt – idealerweise an einem schattigen Parkplatz entlang der Autobahn oder Landstraße – und auf eine ausreichende Trinkmenge geachtet werden.Doch nicht nur die Insassen eines Fahrzeugs brauchen ausreichend Abkühlung, auch dem Auto selbst kann die Hitze zu schaffen machen. Und selbst wenn die Kühlanlage bei modernen Fahrzeugen in der Regel nahezu wartungsfrei ist, empfiehlt es sich, vor Reiseantritt den Stand der Kühlflüssigkeit zu überprüfen. Überhitzt der Motor dennoch aus irgendeinem Grund, sollte sofort angehalten und die Motorhaube geöffnet werden, damit die Wärme entweichen kann. Ist der Motor vollständig abgekühlt und noch ausreichend Kühlmittel vorhanden, Auch für die Autobatterie ist es ratsam, diese vor dem Urlaub durch den Profi in der Werkstatt checken zu lassen, vor allem wenn sie schon älter ist oder gar schwächelt. Dies ist umso wichtiger, als gerade im Sommer wichtige Verbraucher wie die Klimaanlage bzw. das Gebläse oder das Infotainmentsystem von der Batterie mitversorgt werden und sich die Batterie bei hohen Temperaturen zudem selbst entlädt und schneller altert. Auch Elektroautos sind vor zu hohen Temperaturen nicht gefeit. Überhitzt der Lithium-Ionen-Akku, können Leistung und Akku-Lebensdauer darunter leiden. Idealerweise sollte der Akku daher in den kühleren Abendoder Morgenstunden oder in einer schattigen Garage geladen werden; überhaupt empfiehlt es sich, das Fahrzeug im Schatten oder überdacht abzustellen. Zudem ist es ratsam, den Fahrzeuginnenraum mithilfe der Klimaanlage abzukühlen, während das Auto noch geladen wird. Last, but not least sollte bei großer Hitze auf starkes Beschleunigen und hohe Geschwindigkeiten verzichtet werden, um eine Überhitzung zu vermeiden und dadurch eine maximale Langlebigkeit wie auch Leistung des Akkus sicherzustellen. sollte mit niedriger Drehzahl möglichst direkt zur nächsten Werkstatt weitergefahren werden.Der Automobilclub KS e.V. ist mit rund 600.000 Mitgliedern der drittgrößte Automobilclub in Deutschland. Er ist seit Jahrzehnten Mitglied der Deutschen Verkehrswacht (DVW) und zählt zu den Gründungsmitgliedern des Deutschen Verkehrssicherheitsrates (DVR). Auf europäischer Ebene ist der KS zudem Gründungsmitglied des EAC (European Automobile Clubs). Das Ziel ist eine europaweit sichere und nachhaltige Verkehrspolitik. Darüber hinaus engagiert sich der KS seit mehr als 40 Jahren für mehr Umweltschutz und Energiesparen im gesamten Bereich des automobilen Verkehrs. Um den Stellenwert der Automobilbranche für Energiesparen sowie Klima- und Umweltschutz zu unterstreichen, beschloss der KS, ab 1981 jährlich den KS Energie- und Umweltpreis zu vergeben.Mit seinen Töchtern AUXILIA Rechtsschutz-Versicherungs-AG und KS Versicherungs-AG bietet er eine umfassende Palette an Club- und Versicherungsleistungen – von der Wildschadenbeihilfe über den KS-Notfall- Service bis hin zu preiswerten Rechtsschutz- und Schutzbriefversicherungen –, die aufgrund von Leistung und Preis in den vergangenen Jahren viele Rankings gewonnen haben. In der Münchner Zentrale und in acht Bezirksgeschäftsstellen sind rund 180 Mitarbeiter beschäftigt. Der Jahresumsatz der KS-Gruppe liegt bei rund 140 Millionen Euro. Der Vertrieb erfolgt über 10.000 unabhängige Makler und Mehrfachagenten.Mehr Infos: www.ks-auxilia.de/...