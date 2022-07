Der Automobilclub KS e.V. erhält Spitzenbewertung für faire Kfz-Schutzbriefe

Focus-Money Wettbewerbsanalyse von 38 Kfz-Schutzbrief-Anbietern

Fünf Mal „sehr gut“ und zwei Mal „gut“ – diese Top-Bewertungen erhielt der Automobilclub KS e.V. von Focus-Money bei dessen jüngster Wettbewerbsanalyse von 38 Kfz-Schutzbrief-Anbietern. Damit unterstreicht der drittgrößte Automobilclub Deutschlands einmal mehr seine herausragende Position bei Angeboten rund um Verkehr und Rechtsschutz.



„Die Top-Kundenbewertungen unserer Kfz-Schutzbriefe machen uns stolz und spornen uns weiter an, denn sie zeigen, dass wir uns mit unseren Leistungen zu den Besten der Branche zählen dürfen“, bringt es Ole Eilers, Präsident des Automobilclub KS e.V., mit Blick auf die jüngste Branchenbewertung von Focus-Money auf den Punkt. So hat das renommierte Wirtschaftsmagazin zum sechsten Mal durch das Kölner Analyse- und Beratungshaus ServiceValue untersuchen lassen, welcher Anbieter von Kfz-Schutzbriefen mit seinen Kunden besonders fair umgeht. In die Studie, die 38 Anbieter unter die Lupe nahm, flossen mehr als 3.600 Urteile ein. Der Automobilclub KS e.V. konnte sich dabei in den Rankings bei den Top-Anbietern platzieren. Mit einem „sehr gut“ bewerteten die Kunden den KS in den Kategorien „Fairster Kfz-Schutzbrief-Anbieter“, „Faires Produktangebot“, „Fairer Kundenservice“, „Faire Schadenregulierung“ sowie „Faires Preis-Leistungs-Verhältnis“. Ein „gut“ erhielten die KS-Schutzbriefe bezüglich „Faire Kundenberatung“ und „Faire Kundenkommunikation“. Die Ergebnisse wurden in der Focus-Money Ausgabe Nr. 27/22 zum Thema „Fairness von Kfz-Schutzbrief-Anbietern 2022“ veröffentlicht.



„Über diese hochkarätigen Bewertungen freuen wir uns natürlich sehr. Wir werden uns in diesem Sinne auch künftig mit ganzer Kraft für unsere Mitglieder und Kunden einsetzen“, betont Ole Eilers. Die KS-Schutzbriefe werden von der KS Versicherungs-AG über den Automobilclub KS e.V. angeboten. Sie sind mit ihren vielfältigen Leistungen an die Lebensumstände der Kunden angepasst. So können diese zwischen Privatkunden-Schutzbriefen für einen oder für mehrere Fahrzeughalter sowie Schutzbriefen für Geschäftskunden wählen.