Automobilclub KS e.V. prämiert wegweisende Innovationen von Daimler Truck und MAHLE

Bereits zum 42. Mal hat der Automobilclub KS e.V. heute im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung in der Alten Kongresshalle in München seinen KS Energie- und Umweltpreis vergeben. In der Kategorie Fahrzeugtechnik zeichnete Deutschlands drittgrößter Automobilclub in diesem Jahr Daimler Truck für nachhaltigen Transport und umfassendes Technologie-Know-how aus. Den Preis in der Kategorie Mobilitätssysteme erhielt der Automobilzulieferer MAHLE für seine E-Fahrzeug-Ladelösung chargeBIG6 für die Wohnwirtschaft und kleinere Betriebe sowie sein Engagement im Bereich der Transformation der Mobilitätsbranche. Wie auch in den Vorjahren stand die Veranstaltung unter der Schirmherrschaft des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz.



„Wir freuen uns sehr, auch in diesem Jahr wieder zwei Preisträger auszeichnen zu dürfen, die beide den Mobilitätssektor seit vielen Jahren maßgeblich prägen und wichtiger Teil der Transformation des Verkehrsbereichs sind“, sagte Ole Eilers, Präsident des Automobilclub KS e.V., anlässlich der Festveranstaltung zum 42. KS Energie- und Umweltpreis in der Alten Kongresshalle nahe der Münchner Theresienwiese. Um der Tatsache Nachdruck zu verleihen, dass Umwelt- und Klimaschutz nur umfassend und auf vielen Ebenen gleichzeitig gelingen kann, wurde der Preis nach 2023 zum zweiten Mal in zwei Kategorien vergeben: In der Kategorie Fahrzeugtechnik würdigte der Automobilclub KS e.V. Daimler Truck für seine nachhaltigen Transportlösungen und sein umfassendes Know-how, das den Nutzfahrzeugbereich zukunftsfähig macht. In der Kategorie Mobilitätssysteme zeichnete der Club den Automobilzulieferer MAHLE aus, der mit seiner Tochter MAHLE chargeBIG richtungsweisende Ladelösungen für Elektrofahrzeuge entwickelt. Die Festrede hielt Prof. Dr.-Ing. Stefanie Bremer vom Fachbereich Architektur, Stadt- und Landschaftsplanung der Universität Kassel zum Thema „Auto – Energie – Umwelt: Wie stellen wir eine intelligente Mobilität von morgen sicher?“. Erstmals war der KS Energie- und Umweltpreis in diesem Jahr zudem mit insgesamt 20.000 Euro dotiert. 10.000 Euro kamen dabei dem von Daimler Truck ausgewählten Verein Blicki e.V. zugute, der mit Verkehrssicherheitsinitiativen wie „Blicki blickt’s“ die Verkehrserziehung und -kompetenz von Kindern im Straßenverkehr fördert. MAHLE hatte sich entschieden, das Preisgeld auf zwei Empfänger aufzuteilen: So erhielt einerseits die Stiftung Technisches Hilfswerk (THW) aufgrund deren unermüdlichen Einsatzes bei der Hochwasserkatastrophe im Mai 5.000 Euro. Ebenso gab es im Namen von MAHLE eine Spende von 5.000 Euro an die Sozialen Betriebe der Laufer Mühle, eine Suchthilfe-Einrichtung in Franken, die Bewohnerinnen und Bewohner auf dem Weg in eine suchtmittelfreie Zukunft begleitet und ihnen Möglichkeiten zur Teilhabe an der Gemeinschaft und am Arbeitsleben bietet.



Daimler Truck treibt Entwicklung alternativer Antriebe für den Verteiler- und Fernverkehr an

In der Kategorie Fahrzeugtechnik ging der KS Energie- und Umweltpreis in diesem Jahr an Daimler Truck. Der weltweit größte Nutzfahrzeughersteller wurde für sein Engagement rund um nachhaltigen Transport und sein umfassendes Technologie-Know-how ausgezeichnet. In ihrer Begründung hob die KS Expertenjury nicht nur die Leistungen von Daimler Truck als erfolgreichem Player im Nutzfahrzeugbereich bei Verbrennerantrieben wie jetzt beim neuen Actros L, sondern vor allem auch im Kurzstrecken-E-Bereich und bald auch in Langstreckeneinsatz mit dem eActros 600 hervor. Die hohe Batteriekapazität von über 600 Kilowattstunden – daher die Typbezeichnung 600 – sowie eine neue, besonders effiziente elektrische Antriebsachse aus eigener Entwicklung, ermöglichen eine Reichweite des E-Lkw von 500 Kilometern ohne Zwischenladen. So wird der eActros 600 deutlich über 1.000 Kilometer am Tag zurücklegen können. Zwischenladen während der gesetzlich vorgeschriebenen Fahrerpausen – selbst ohne Megawattladen (MCS) – macht dies möglich. Bei der Profitabilität für Flottenbetreiber soll der Elektro-Truck neue Maßstäbe setzen, womit er langfristig die Mehrheit der Diesel-Lkw im wichtigen Fernverkehrssegment ablösen kann. Kern des Konzepts von Mercedes-Benz Trucks für den batterieelektrischen Fernverkehr ist, Kunden eine gesamtheitliche Transportlösung aus Fahrzeugtechnologie, Beratung, Ladeinfrastruktur und Services zu bieten. Der Start der Serienproduktion ist für Ende 2024 vorgesehen. Martin Hink, Head of eMobility/H2 Charging, Infrastructure & Ecosystem Business Solutions Mercedes-Benz Trucks bei der Daimler Truck AG, der den KS Energie- und Umweltpreis entgegennahm: „Es ist mir eine große Freude, den 42. KS Energie- und Umweltpreis im Namen der Daimler Truck AG entgegennehmen zu dürfen. Dass der Preis uns in der Kategorie Fahrzeugtechnik für unser Engagement rund um nachhaltigen Transport und unser Technologie-Know-how auszeichnet, freut uns wenige Monate vor Serienstart unseres batterieelektrischen Flaggschiffs eActros 600 umso mehr und bestärkt uns in unserer langfristigen Technologiestrategie.“



Smarte Ladelösungen für kleinere Anwendungsbereiche

In der Kategorie Mobilitätssysteme erhält der Stuttgarter Automobilzulieferer MAHLE den KS Energie- und Umweltpreis 2024 für seine Weiterentwicklung der Ladetechnik von E-Fahrzeugen für die Wohnwirtschaft und kleinere Betriebe wie auch für sein Engagement in puncto Transformation der Mobilitätsbranche. Mit MAHLE chargeBIG6 lassen sich bis zu sechs Elektroautos gleichzeitig am bestehenden Hausanschluss mit bis zu 22 KW laden. Ein großer Vorteil, denn in Mehrfamilienhäusern lasten ansonsten Einzelplatzlösungen den Stromanschluss stark aus – sollen weitere Ladepunkte hinzukommen, wird häufig ein neuer und leistungsfähigerer Stromanschluss fällig, der mit zusätzlichen Kosten verbunden ist. Beim MAHLE Ladesystem in Mehrfamilienhäusern ist dagegen der Ladepunkt Teil des bestehenden Netzanschlusses der dazugehörigen Wohnung. Dabei sorgt das integrierte Lastmanagement für eine intelligente Ausnutzung des bestehenden Netzanschlusses und verhindert eine Überlastung. Das System ist um weitere sechs Ladepunkte erweiterbar. Mit der intelligenten Ladelösung für kleine Anwendungsbereiche von MAHLE ist ein großes und regelmäßiges Hindernis für den Umstieg auf ein E-Auto beseitigt. Dies kann einen großen Effekt hin zu mehr Nachhaltigkeit bedeuten, befinden sich doch mehr als zwei Drittel der deutschen Haushalte in Zwei- und Mehrfamilienhäusern. „Wir haben chargeBIG6 um das Lastmanagement herum entwickelt. Es ist technisch leistungsfähiger und gleichzeitig auch einfacher. Mit diesem Konzept sind wir in der Lage, deutlich günstiger zu sein – und zwar mit Produkten ‚Made in Germany‘“, erklärt Matthias Krumbholz, Entwicklungsleiter bei MAHLE chargeBIG.



Neuausrichtung des Preises voller Erfolg

Mit der Neuausrichtung seines traditionsreichen Preises hatte der Automobilclub KS e.V. im vergangenen Jahr komplettes Neuland betreten. Erstmals wurde der KS Energie- und Umweltpreis 2023 in zwei Kategorien vergeben, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass eine nachhaltige Transformation des Verkehrssektors allein über Optimierungen am Fahrzeug nicht ausreichend sein kann, sondern umfassender gedacht werden muss. Daher hatte sich der Automobilclub KS e.V. entschieden, die Auszeichnung sowohl in der Kategorie Fahrzeugtechnik als auch in der Kategorie Mobilitätssysteme zu vergeben. Zugleich hatte der Club entschieden, das Engagement der jeweiligen Gewinner noch stärker zu würdigen und den Preis mit einer Geldsumme zu dotieren, die von den Preisträgern ausgewählten Organisationen zugutekommen sollten. 2024 betrug die Spendensumme erstmals 20.000 Euro. Darüber hinaus ermöglicht der neue, größere Veranstaltungsort in der Alten Kongresshalle in München den Besucherinnen und Besuchern, sich auf einer Ausstellung rund um das Thema Verkehr und Mobilität der Zukunft zu informieren.

