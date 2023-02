AUXILIA Rechtsschutz-Versicherungs-AG erneut klarer Testsieger im Basis- und Premiumbereich

Rechtsschutzversicherungen im Vergleich bei DISQ / ntv

Das Qualitätsurteil „sehr gut“ und zugleich die Top-Platzierung hat sich die AUXILIA Rechtsschutz-Versicherungs-AG auch 2023 wieder bei der Analyse von Rechtsschutzversicherungen des Marktforschungsinstituts DISQ gesichert. Damit konnte die Tochtergesellschaft des Automobilclub KS e.V. zum dritten Mal in Folge auf ganzer Linie überzeugen.



Im Auftrag des Nachrichtensenders ntv hat das Deutsche Institut für Service-Qualität (DISQ) auch 2023 wieder verschiedene Produkte deutscher Rechtsschutzversicherer analysiert. Wie in den Vorjahren auch konnte die AUXILIA Rechtsschutz-Versicherungs-AG mit klarem Vorsprung den 1. Platz im Gesamtranking belegen. „Ich freue mich sehr, dass wir mit der beständig guten Qualität unserer Rechtsschutzprodukte erneut überzeugen und den Spitzenplatz erreichen konnten. Das Ergebnis bestätigt unseren Geschäftspartnern und Kunden wieder einmal das hervorragende Preis-Leistungs- Verhältnis“, betont Ole Eilers, Präsident des Automobilclub KS e.V. So urteilten DISQ und ntv: „Der Versicherer überzeugt mit den leistungsstärksten Kombitarifen aus Privat-, Berufs- und Verkehrsrechtsschutz im Basis- wie auch Premiumbereich. Sowohl bei den speziellen Leistungen als auch den Vertragsbedingungen und dem Versicherungsumfang schneidet das Unternehmen am besten ab. Auch die vergleichsweise niedrigen Prämien der Selbstbehalt-Tarife tragen zum Gesamtsieg bei.“ Für die Studie hatte DISQ Kombinationsprodukte aus Privat-, Berufs- und Verkehrsrechtsschutz von insgesamt 25 Rechtsschutzversicherern, davon 13 Unternehmen in der Einzelauswertung, verglichen. In der Leistungsanalyse wurden produktspezifische Leistungen, allgemeine Tarifmerkmale, Vertragsbedingungen und Versicherungsumfang der Basis- und Premiumprodukte ermittelt und bewertet. In der Kostenanalyse wurden die Beitragshöhen (Tarifkosten / Jahresprämien) verglichen.