Vorübergehende Befreiung von K-ETA

Um Reisen nach Südkorea im "Visit Korea Year 2023-24" zu erleichtern, und somit die Wiederbelebung der Tourismusbranche zu unterstützen, wurde die verpflichtende elektronische Reisegenehmigung K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) vom 1. April 2023 bis 31. Dezember 2024 vorübergehend für Staatsbürger aus 22 Ländern, darunter Deutschland und Österreich, ausgesetzt. Zuvor genehmigte K-ETA bleiben bis zu ihrem Ablaufdatum gültig.Die koreanische Regierung verlangt seit dem 1. September 2021 die elektronische Reisegenehmigung K-ETA für Touristen aus 122 Ländern. Staatsbürger der Länder, die visumfrei in Korea einreisen können, müssen vor der Einreise ein K-ETA beantragen. Ohne K-ETA darf man weder ins Flugzeug noch ins Schiff nach Korea einsteigen. Die Ausstellung des K-ETA Zertifikats kostet normalerweise 10.000 KRW (ca. 7-8 EUR). Die Website ist auf Englisch verfügbar.□ Länder/Regionen, die für eine vorübergehende K-ETA-Aussetzung berechtigt sind(ab 1. April 2023)Asien (5 Länder/Regionen)Hongkong, Japan, Macao, Singapur, TaiwanAmerika (2 Länder/Regionen)Kanada, USA (inkl. Guam)Europa (13 Länder/Regionen)Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Spanien, Schweden, Vereinigtes KönigreichOzeanien (2 Länder/Regionen)Australien, Neuseeland□ K-ETA erforderliche Länder/Regionen(ab 1. April 2023)Asien (12 Länder/Regionen)Bahrain, Brunei Darussalam, Israel, Kasachstan, Katar, Kuwait, Malaysia, Oman, Saudi-Arabien, Thailand, Türkei, Vereinigte Arabische EmirateAmerika (30 Länder/Regionen)Argentinien, Bahamas, Barbados, Brasilien, Chile, Costa Rica, Dominica, Dominikanische Republik, Ecuador, El Salvador, Entigoboda, Grenada, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaika, Kolumbien, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Saint Kitts Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent Grenadine, Suriname, Trinidad-Tobago, Uruguay, VenezuelaEuropa (28 Länder/Regionen)Albanien, Andorra, Bosnien, Bulgarien, Estland, Griechenland, Herzegowina, Irland, Island, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Monaco, Montenegro, Portugal, Rumänien, Russland, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Tschechische Republik, Ungarn, Vatikan, ZypernOzeanien (11 Länder/Regionen)Fidschi, Kiribati, Marshallinseln, Mikronesien, Nauru, Neukaledonien, Palau, Salomonen, Samoa, Tonga, TuvaluAfrika (8 Länder/Regionen)Eswatini, Botswana, Lesotho, Marokko, Mauritius, Seychellen, Südafrika, TunesienBegleitend zum „Visit Korea Year 2023-24“ wurden ein neues Logo, Motto und Brand Identity geschaffen, die das Marketing auch visuell unterstützen. Mit einem Schriftzug im Hanbok-Muster und dem traditionellem koreanischen Hut „gat“ als Deko-Element soll eine kreative Brücke zwischen der jahrtausendealten Geschichte und Koreas aktuellem Status als Trendsetter geschlagen werden. Das dazugehörige Motto lautet: „Ride the Korean Wave“.Die „100 K-Culture Tourism Events“ wurden von 17 Regionalregierungen und privaten Experten in den Bereichen Kultur, Kunst, Sport, Tourismus auf Grund ihres Programms und gestellten Anforderungen vorgeschlagen und durch ein zweites abschließendes Prüfungskomitee ausgewählt.Genauere Informationen zu den „100 K-Culture-Tourism Events“ gibt es auf der offiziellen Seite für das „Visit Korea Year“: https://www.visitkoreayear.kr/ Event-Highlights im Frühling (Auswahl)Suncheonman International Garden EXPO 2023 – 01.Apr. – 31. Okt. 2023Gwangju Biennale "Soft and weak like water" – 07. Apr. - 09. Juli 2023Boseong Grünteefestival – 29. Apr. - 07. Mai 2023Yeon Deung Hoe Lotuslanternenfestival – Seoul 19. Mai - 21. Mai 2023Informationen über Korea gibt es auch auf www.visitkorea.or.kr (Deutsch) oder über die Telefonnummer der Koreanischen Zentrale für Tourismus in Frankfurt unter +49 (0)69 23 32 26. Hier kann auch Informationsmaterial wie deutschsprachige Reiseführer oder Landkarten bestellt werden. Korea ist auch auf Facebook aktiv unter „VisitKoreaDE“ und auf Instagram unter „koreatourismus“.