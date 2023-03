Südkorea begrüßt Reisende zum „Visit Korea Year 2023-24“

100 Kulturevents, die Besucher aus der ganzen Welt einladen und gemeinsame Erinnerungen schaffen sollen. Damit startet die Promotion für das Projekt „Visit Korea Year 2023-24“ des Ministeriums für Kultur, Sport und Tourismus und der Korea Tourism Organization (KTO), das den Tourismus innerhalb des Landes fördern und die Einreisen nach der Pandemie wieder ankurbeln soll. Die „100 K-Culture Tourism Events“ wurden aus verschiedenen Bereichen wie Kunst, Kultur, Sport, Architektur und Kulinarik ausgewählt, damit Touristen die vielfältigen Aspekte der koreanischen Kultur aktiv kennenlernen und genießen können.„Dieses Jahr steht ganz im Zeichen der K-Culture, und internationale Besucher können an 365 Tagen an Events teilnehmen, die nicht nur in der Hauptstadt Seoul stattfinden. Auch in den Provinzen Koreas bereiten wir viele unterschiedliche Festivals vor.“, sagt Minister Bo-kyun Park „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass Korea auf die Bucket List von Reisenden weltweit geschrieben wird.“Begleitend zum „Visit Korea Year 2023-34“ wurden ein neues Logo, Motto und Brand Identity geschaffen, die das Marketing auch visuell unterstützen. Mit einem Schriftzug im Hanbok-Muster und dem traditionellem koreanischen Hut „gat“ als Deko-Element soll eine kreative Brücke zwischen der jahrtausendealten Geschichte und Koreas aktuellem Status als Trendsetter geschlagen werden. Das dazugehörige Motto lautet: „Ride the Korean Wave“.Für die Frühjahrssaison, eine der schönsten Reisezeiten nach Korea, stehen schon einige Highlights auf dem Eventplan. Traditionell werden in diesem Zeitraum viele Blumen- und Naturfestivals veranstaltet, so feiert die Insel Jeju-do das 25. Seogwipo Internationale Rapsblüten-Wanderfestival (25.-26. März) oder die Stadt Jinhae das Gunhangje Festival (Marinehafenfestival), eines der größten Frühlingsfestivals Koreas mit ca. 2 Millionen Besuchern jährlich. Für Sportler besonders interessant: der Kirschblüten-Marathon in Gyeongju (1.April) oder der DMZ Run (20. Mai) entlang der innerkoreanischen Grenze.Das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus und die Korea Tourism Organization planen die Durchführung einer „K-Roadshow“ in verschiedenen Großstädten weltweit, um auf die „100 K-Culture Tourism Events“ aufmerksam zu machen. Darüber hinaus werden die Außenstellen der KTO die Kampagne aktiv in Kooperationen mit lokalen Reiseveranstaltern und gemeinsamen Produkteinführungen bewerben. Als eine der ersten Marketingaktivitäten präsentiert sich die Korea Tourism Organization vom 7. – 9. März wie gewohnt, gemeinsam mit 24 Partnern aus Korea, mit einem Stand in Halle 26a auf der ITB Berlin. Auch hier stehen das „Visit Korea Year 2023-24“ und die „100 K-Culture Tourism Events“ im Vordergrund. Die B2B-Besucher können sich über die zahlreichen Aktionen informieren und Kontakte zu Reiseveranstaltern aus Korea knüpfen. Darüber hinaus stellen sich die lokalen Tourismusorganisationen der Regionen Gyeongsangbuk-do und Jeollabuk-do, sowie die Städte Busan, Gwangju und Jeonju in eigenen Workshops vor. Ein Angebot aus Kulturprogrammen, wie Kalligrafie und das Anprobieren der traditionellen Tracht Hanbok, rundet den diesjährigen Auftritt des Korea-Standes ab.Die „100 K-Culture Tourism Events“ wurden von 17 Regionalregierungen und privaten Experten in den Bereichen Kultur, Kunst, Sport, Tourismus auf Grund ihres Programms und gestellten Anforderungen vorgeschlagen und durch ein zweites abschließendes Prüfungskomitee ausgewählt.Genauere Informationen zu den „100 K-Culture-Tourism Events“ werden demnächst auf der offiziellen Seite für das „Visit Korea Year“ erhältlich sein.Informationen über Korea gibt es auch auf www.visitkorea.or.kr (Deutsch) oder über die Telefonnummer der Koreanischen Zentrale für Tourismus in Frankfurt unter +49 (0)69 23 32 26. Hier kann auch Informationsmaterial wie deutschsprachige Reiseführer oder Landkarten bestellt werden. Korea ist auch auf Facebook aktiv unter „VisitKoreaDE“ und auf Instagram unter „koreatourismus“.