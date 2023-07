Relaunch Visit Korea Website

Die Korea Tourism Organization veröffentlicht neue Version der Korea-Hompage

Koreareisende können sich ab sofort auf der überarbeiteten Homepage der Korea Tourism Organization visitkorea.or.kr (deutsche Website: german.visitkorea.or.kr) Inspirationen und Tipps für ihre anstehende Reise holen. Die Webseite bietet ein frisches und einfach zu navigierendes Design und ist auch für mobile Geräte optimiert.



Ein praktisches neues Feature ist der Reiseplaner. Hier können sich User der Seite mit Hilfe einer interaktiven Karte einen ganz individuellen Reiseplan vorschlagen lassen und diesen im Anschluss nach den eigenen Wünsche anpassen. Darüber hinaus wird es Tour-Empfehlungen bekannter Persönlichkeiten, zum Beispiel des koreanischen Schauspielers Lee Do-hyun (The Glory) oder der K-Pop Gruppe ATEEZ, geben. Auch die User selbst können ihre Reisepläne veröffentlichen und so anderen Reisenden mit persönlichen Tipps weiterhelfen. Auf der interaktiven Karte können sich Besucher der KTO-Website außerdem Empfehlungen zu Sehenswürdigkeiten, Restaurants und möglichen Touren in den jeweiligen Städten und Regionen anzeigen lassen.



Auch die KTO Oversea Offices bekommen auf der neuen Homepage ihre eigene Rubrik. Auf der deutschsprachigen Seite wird das Frankfurter Büro regelmäßig über Aktionen und Events im DACH-Gebiet informieren.



Zum Start des Relaunches gibt es ein besonderes Event für alle angemeldeten User der Visitkorea-Website. Nach der Registrierung können diese einfach auf der Event Page den Teilnahme-Button klicken und sich für die möglichen Preise, zum Beispiel Tickets für Festivals in Korea oder verschiedene Reiseprogramme, entscheiden. Für Teilnehmer, die es in diesem Jahr noch nicht nach Korea schaffen, gibt es Amazon-Gutscheine zu gewinnen.