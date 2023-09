Online Schulung Discover Korea

Die Korea Tourism Organization Frankfurt lädt Expedienten ein, ihr Wissen zur Destination Südkorea zu erweitern und aufzufrischen. An vier Terminen werden den Teilnehmern umfangreiches Wissen zu verschiedenen Themenbereichen wie Urban, Outdoor, Hansik, Hallyu und vielem mehr vermittelt. Außerdem gibt es aktuelle Informationen zur Einreise und den Aktionen im „Visit Korea Year 2023-24“. In den anschließenden Q&As können Expedienten ihre Fragen direkt an die Mitarbeiter der KTO Frankfurt stellen und so ein umfangreiches Knowhow aufbauen, um ihre Kunden ausführlich beraten zu können.Ein besonderes Highlight: Unter den Teilnehmern, die alle vier Online-Schulungen absolvieren, werden Plätze für einen FAM Trip nach Korea verlost. Die Reise ist voraussichtlich geplant für den 2. – 9. Dezember 2023. Wer es zeitlich nicht schafft, kann sich die Schulungen auch im Anschluss als Aufzeichnung ansehen. Eine doppelte Chance auf die Teilnahme an der Reise gibt es, wenn man darüber hinaus die EXPIProfi Schulung „Korea“ erfolgreich absolviert.Event DetailsDaten: 28.09.2023, 05.10.202312.10.2023, 19.10.2023Uhrzeit: 10:00 – 11:00 UhrAnmeldung: https://forms.gle/9NhvDXoXeuPMhkxGA Bei weiteren Fragen kontaktieren Sie Lene-Marei Mrosik ( kto@euko.de , 069/233 226)