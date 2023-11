Olympische Jugend-Winterspiele 2024 in Südkorea

Nach den erfolgreichen Olympischen Winterspielen und Paralympischen Winterspielen in PyeongChang 2018, werden in Südkorea vom 19. Januar bis 1. Februar 2024 nun auch die 4. Olympischen Jugend-Winterspiele austragen. Das sind die ersten Olympischen Jugend-Winterspiele, die außerhalb Europas stattfinden. Genutzt werden zahlreiche Sportstätten in der Region Gangwon-do, im Nordosten des Landes, die für die Winterspiele 2018 erbaut wurden. Dies soll nicht nur zur Nachhaltigkeit und Kosteneffizienz der Spiele beitragen, sondern ermöglicht den jungen Sportlern außerdem direkt in die Fußstapfen ihrer Vorbilder zu treten.Erwartet werden 1.900 Sportler aus 70 Nationen, die in 81 Wettkämpfen aus 7 Sportarten und 15 Disziplinen antreten werden, sowie 15.000 Zuschauer. Ziel der Spiele ist es, Heranwachsende zu ermutigen neue Herausforderungen anzunehmen und mit Hilfe von Kultur- und Bildungsprogrammen einen respektvollen und rücksichtsvollen Umgang miteinander zu erlernen. Diese Programme beinhalten unter anderem Vorträge Olympischer Sportler, Karriere-Beratungen und eine Ausstellung mit thematisch relevanten Kunstwerken.Unter dem Motto „A Cultural Festival For Youth Uniting Through The K-Culture And Sports”, wird es in der Nähe der Sportstätten während der gesamten Wettkampfzeit zahlreiche Möglichkeiten geben, die Kultur Koreas durch Workshops und Bühnenprogramme kennenzulernen. Besucher können sich außerdem dank AR & VR Erfahrungen und Wintersport-Kursen, selbst an die sportlichen Disziplinen heranwagen.Schon im Vorfeld der Spiele wurden Jugendliche eng in den Organisationsprozess eingebunden, zum Beispiel während der Planungs-, Strategie- und Promotionsphasen. In einem offenen Wettbewerb wurde aus über 600 Einsendungen, und mit der Hilfe eines Experten, das Maskottchen „Moongcho“, ein Schneeball, ausgewählt. Das Design der Medaillenvorderseite unter dem Motto „A Sparkling Future“ wurde ebenfalls durch einen internationalen Jugendwettbewerb bestimmt.Hauptbotschafterin der Olympischen Jugend-Winterspiele ist die Eiskunstläuferin Kim Yuna, unterstützt wird sie von weiteren bekannten koreanischen Künstlern und Sportlern.Tickets können ab sofort über die offizielle Homepage reserviert werden. Einzelbesucher können hierbei bis zu 6 Tickets pro Wettkampf reservieren, für Gruppen ist ein Kontingent bis zu 50 Tickets möglich. Die Tickets für die Wettkämpfe sind kostenfrei, für die Sportstätten in Gangneung können gegebenenfalls auch Tickets an der Tageskasse erworben werden.Am 19. Januar wird es zeitgleich 2 Eröffnungszeremonien in Pyeongchang und Gangneung geben. Die Teilnahme in Pyeongchang ist kostenfrei, für Gangneung können Tickets in verschiedenen Preiskategorien erworben werden.19.01. – 01.02.2024Pyeongchang, Gangneung, Jeongseon und Hoengseonggangwon2024.comtickets.gangwon2024.orgSportvereine, Studentengruppen und andere Verbände, die planen zu den Jugend-Winterspielen nach Korea zu reisen, können sich für touristische Informationen und weitere Unterstützung an die Korea Tourism Organization unter ktoff@euko.de wenden.