Korea Welcome Kit und Partner-Voucher

Die Koreanische Zentrale für Tourismus nutzt auch in diesem Jahr ihren Messeauftritt auf der ITB Berlin um neue Projekte vorzustellen. Ein besonderer Fokus 2025 liegt dabei auf den Reisethemenund. Am Koreastand in Halle 26a können sich Besucher direkt über diese Themen informieren und an passenden Workshops teilnehmen. Bei Präsentationen der Städte Seoul und Busan werden die Teilnehmer über neuste Inhalte und Unterstützungsmöglichkeiten informiert, während die Region Gangwon-do besondere Projekte imvorstellt. Informationen zu Flugangeboten nach Korea erhalten Besucher des Asiana Airline Workshops und mehr über die beliebten Templestay-Programme erfahren die Teilnehmer im Workshop des Cultural Corps of Korean Buddhism. Neben den Präsentationen haben Expedienten die Möglichkeit mit insgesamt 24 Mitausstellern direkt in Kontakt zu treten, darunter auch zahlreiche DMCs direkt aus Korea. Termine können schon vorab auf der Match & Meet Plattform der ITB vereinbart oder direkt am Stand angefragt werden.In diesem Jahr baut die Koreanische Zentrale für Tourismus wieder verstärkt auf Kooperationen mit Reiseveranstaltern aus dem DACH-Gebiet. Geplant sind verschiedene Marketingaktionen, um bestehende und neue Korea-Produkte zu promoten. Neben Aktionen für Expedienten und Werbemaßnahmen sind ebenfalls zahlreiche Projekte für Endkunden geplant.So erhält das im letzten Jahr erfolgreich gestartete „Welcome Kit“ für 2025 ein Update mit einer vereinfachten Anmeldung für alle Koreareisenden. Über das Antragsformular kann nun aus den fünf Reisethemen 2025 ausgewählt werden, für die passende Broschüren dem jeweiligen Kit beigelegt werden. Erhalten können die Teilnehmer außerdem eine Verkehrskarte, die mit dem eigenen Namen auf Koreanisch individualisiert wird und für öffentliche Verkehrsmittel in Korea genutzt werden kann. Als besonderes Extra stehen in diesem Jahr fünf Partner-Voucher zur Auswahl, mit denen Reisende jeweils 20 Euro Rabatt auf fünf ausgewählte Reisen der Partner-Veranstalter erhalten. Die Produkte sind ebenfalls von den beworbenen Reisethemen inspiriert.Im Laufe des Jahres sollen noch weitere Coupons zur Auswahl stehen, die sich die Reisenden passend zu ihrem Interesse auswählen können.ITB Workshop Programm am Koreastand, Halle 26a Stand 12304.03. 11:00 – 11:30 Seoul Tourism Organization04.03. 11:30 – 12:00 Asiana Airlines04.03. 14:00 – 14:30 Cultural Corps of Korean Buddhism05.03. 11:00 – 11:30 Gangwon Tourism Organizatio05.03. 14:00 – 14:30 Busan Tourism OrganizationDie Koreanische Zentrale für Tourismus ist offen für weitere Projektvorschläge und steht jeder Zeit für Anfragen und Unterstützung bei der Reiseplanung zur Verfügung.