Discover Your Korea mit KTO Frankfurt

Im Zuge des „Visit Korea Year 2023-24“ startet die Koreanische Zentrale für Tourismus (KTO) ab dem 30. Januar mit monatlichen Online-Informationsveranstaltungen. Die Info-Sessions werden jeden letzten Dienstag im Monat von 16 – 17 Uhr stattfinden.Vermittelt werden wichtiges Know-How für Koreareisen, Interessante Fakten zur Destination und Tipps & Erfahrungen der KTO Frankfurt Mitarbeiter. Die Info-Sessions sind offen für alle Interessierten, die in nächster Zeit einen Aufenthalt in Korea planen oder auf der Suche nach einer neuen spannenden Destination sind.Ebenfalls besprochen wird Korea für Geschäftsreisen und Langzeitaufenthalte. Neben Privatpersonen können auch Reiseveranstalter und Expedienten mehr über Korea als Reiseprodukt erfahren oder neue Erkenntnisse für ihre Kundenberatung sammeln.Anmelden kann man sich jeweils bis 12 Uhr am Tag der aktuellen Info-Session über das folgende Formular: https://forms.gle/... Die „Discover Your Korea“ Info-Sessions sind der Auftakt für zahlreiche weitere Aktionen, die in diesem Jahr von der Koreanischen Zentrale für Tourismus geplant sind.