Destination Korea auf der ITB Berlin

Auch in diesem Jahr präsentiert sich die Koreanische Zentrale für Tourismus (KTO) mit einem Stand auf der ITB ganz im Zeichen des „Visit Korea Year 2023-24“. Insgesamt 24 Mitaussteller, darunter zahlreiche DMCs und die RTOs der Städte Seoul, Busan und der Region Chungcheongnam-do, begrüßen die Fachbesucher am Stand 123 in Halle 26. Abgerundet wird der Auftritt der Destination Korea mit einem Workshop- und Kulturprogramm, sowie einer Teelounge, die zum Entspannen einlädt.



Den diesjährigen Messeauftritt nutzt die Koreanische Zentrale für Tourismus darüber hinaus, um ihre Schwerpunkte für 2024, sowie geplante Projekte vorzustellen.



Bleisure Travel



Südkorea ist, dank der vielen Beziehungen von deutschen und koreanischen Firmen, ein beliebtes Ziel für Dienstreisen. In den letzten Jahren wird dabei die Verbindung vom Geschäftlichen und einer privaten Verlängerung des Aufenthaltes, ganz unter dem Motto „Bleisure Travel“ immer wichtiger. KTO unterstützt Reisende dieser Kategorie daher 2024 gezielt mit einem „Bleisure Welcome Kit“. Das Set enthält eine Auswahl an Broschüren, passend zugeschnitten auf eine Dienstreise in Südkorea, und als besonderes Extra eine „T-Money“ Verkehrskarte inkl. Guthaben.



VFR-Tourismus



Wie schon bei den Bleisure-Reisen setzt die Koreanische Zentrale für Tourismus auch bei VFR, dem Besuch von Familie und Freunden, auf ein spezielles „Welcome Kit“. Reisende, die zum Beispiel ihre Kinder während eines Studienaufenthaltes in Korea besuchen wollen, erhalten dabei neben Informationen zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten auch Tipps zu unerforschten Pfaden und Erlebnissen, die den gemeinsamen Aufenthalt zu einem ganz besonderem Erlebnis machen. Auch dieses Set enthält neben den Broschüren eine „T-Money“ Karte und kann direkt über die Homepage des KTO Frankfurt-Büros angefragt werden.



Workation



Seit Januar diesen Jahres läuft die Testphase des neuen Workation /Digital Nomad Visums für Korea. Die Koreanische Zentrale für Tourismus plant in diesem Zusammenhang neue Kooperationen, vor allem mit Firmen, die ihren Mitarbeitern zeitweise die Arbeit im Ausland erlauben. Darüber hinaus wird die Vorstellung des Visums und der Infrastruktur im Land, z.B. Workspaces, auf verschieden Plattformen vorbereitet.



Discover Korea Online-Schulungen



Nach den erfolgreichen Online-Schulungen im letzten Jahr, baut die Koreanische Zentrale für Tourismus dieses Konzept noch weiter aus. Die nun monatlich stattfindende Veranstaltung ist offen für alle Korea-Interessierte, seien es Expedienten, die sich für ihre Kundenberatung weiterbilden wollen, oder Reisende, die gerade ihren Urlaub in Korea planen. Die Schulungen vermitteln neben allgemeinen Informationen, aktuelle News und Insider-Tipps. Darüber hinaus können die Teilnehmer im Vorfeld und während der Präsentation KTO Frankfurt direkt ihre Fragen stellen. Für Expedienten plant die Koreanische Zentrale für Tourismus außerdem wieder gesonderte Live-Schulungen und Kurse auf E-Learning-Plattformen. Wie auch 2023 soll unter den Teilnehmer:innen voraussichtlich ein Platz bei einem Korea-Famtrip verlost werden.



Die Koreanische Zentrale für Tourismus ist offen für weitere Projektvorschläge und steht jeder Zeit für Anfragen und Unterstützung bei der Reiseplanung zur Verfügung.

