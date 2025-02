Wahl 2025: Kopierpapier.de startet „Bildungsoffensive“

Bildung gewinnt. Immer! Anlässlich der Bundestagswahl am 23. Februar 2025 geht der auf Office-Papiere, Büromaterial und Schulbedarf spezialisiert Online-Fachhandel Kopierpapier.de in die „Bildungsoffensive“ und stiftet ein XXL-Bildungspaket im Wert von 2.500 €, das Schulen aller Art in ganz Deutschland gewinnen können. Die Resonanz auf die Initiative des Internetfachhändlers in den Sozialen Medien ist erstaunlich.Unter dem Hashtag #kopierpapiermachtzukunft startet Kopierpapier.de mit dem Online-Gewinnspiel „Wer Bildung wählt, gewinnt!“ in die heiße Wahlphase und pusht damit das Thema Bildung bewusst in den Vordergrund, wie Geschäftsführer Roger Baumgartner erklärt: „Wir von Kopierpapier.de sind der Meinung, dass Bildung nicht nur die Basis für eine erfolgreiche Zukunft ist, sondern auch evident für die Chancengleichheit in unserem Land. Mit unserem Gewinnspiel möchten wir das Thema Bildung stärken und dazu im Rahmen unserer Möglichkeiten auch einen Beitrag zu gleichen Bildungschancen an unseren Schulen leisten.“ Das von Kopierpapier.de gestiftete „XXL-Bildungspaket“ im Gesamtwert von 2.500 € umfasst:1 x Palette New Future Multi (100.000 Blatt Kopierpapier)30 x TI Taschenrechner30 x Stabilo Fineliner-Set30 x Herlitz College-Blöcke30 x Aristo Geo-Dreieck30 x Stabilo Textmarker-Set30 x Herlitz Taschenlocher„Dabei haben wir wohl einen Nerv getroffen“, erläutert Baumgartner und merkt an, dass die Reaktionen in den Sozialen Medien auf das Gewinnspiel zur Wahl durchweg positiv und auch sehr erstaunlich seien. „Das freut uns wirklich sehr und zeigt aber auch, dass die Investition in Bildung Einigkeit und Optimismus stiftet.“Verlost wird das XXL Bildungspaket unter jenen Followern von Kopierpapier.de, die einen kreativen, intelligenten und engagierten Beitrag zum Thema „Meine Ideen und Wünsche für die Zukunft“ in die Kommentare zum Gewinnspiel-Beitrag posten. Teilnahmeschluss ist der Wahltag, 23.02.2025 um 23.59 Uhr. Da das XXL Bildungspaket an eine deutsche Schule gehen soll, sind nur Personen mit Wohnsitz in Deutschland teilnahmeberechtigt. Dabei entscheidet der/die Gewinner*in, an welche Schulklasse genau das Kopierpapier.de XXL Bildungspaket geliefert werden soll. Weitere Informationen zu den Teilnahmebedingungen gibt es hier: https://kopierpapier.de/...