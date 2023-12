SIQT Schweizer B2B-Award 2023/24

Internetstore.ch ist Spitzenreiter in Preis/Leistung

Gemeinsam für eine starke Schweizer Wirtschaft. Unter diesem Credo zeichnet das Schweizer Institut für Qualitätstests (SIQT) 2023 zum ersten Mal Schweizer Unternehmen für ihr herausragendes Engagement im B2B-Bereich aus. Internetstore.ch belegt Platz 1 im Bewertungssegment „Preis/Leistung“ und knüpft damit erfolgreich an seine letztjährige Prämierung zum B2C-Branchen-Champion 2022 an.



Schweizer B2B-Award des Schweizer Instituts für Qualitätstests (SIQT)



Angesichts einer sich dynamisierenden Geschäftswelt sind verlässliche, kundenorientierte und preis-leistungsstarke Geschäftspartner ein echter Erfolgsfaktor für jedes Schweizer Unternehmen. Mit dem Schweizer B2B-Award würdigt das Schweizer Institut für Qualitätstests (SIQT) 2023 erstmals Schweizer Unternehmen, die sich durch ihre exzellenten Leistungen im B2B-Bereich für eine erfolgreiche Schweizer Wirtschaft stark machen. Dabei stimmten mehr als 500.000 Entscheider aus der Schweizer Geschäftswelt über insgesamt 1.142 Unternehmen aus 94 Branchen in den drei Kategorien B2B-Kundenzufriedenheit, B2B-Kundenservice und B2B-Preis-Leistungs-Verhältnis ab.



Internetstore.ch ist Top-B2B-Partner in Preis und Leistung



Nach der letztjährigen Auszeichnung zum B2C-Branchen-Champion 2022 belegt der Online-Shop für Bürobedarf Internetstore.ch auch im Schweizer B2B-Award den 1. Platz im Bereich Preis/Leistung und beweist damit seine hohe Kontinuität im Preis-Leistungsmanagement. Roger Baumgartner, Geschäftsführer von Internetstore.ch, weiss, unter welchem Preisdruck Unternehmen heute stehen und erläutert:



„Preismanagement bedeutet, viele Einzelpreise und Konditionen in vielen Transaktionen kontinuierlich zu bewerten und vor dem Hintergrund der aktuellen Angebot- und Nachfragesituation am Markt anzupassen. Da wir dank unserer starken Partner weltweit auf vielen Märkten aktiv sind, können wir auf Nachfrageschwankungen hochflexibel reagieren und damit zum Vorteil unserer Kunden in unserem Pricing agil bleiben.“



Attraktive Leistungen und Vorteile für B2B-Kunden



B2B-Kunden profitieren auf Internetstore.ch aber nicht nur von der agilen Preisstrategie, sondern auch von einem ausgereiften Sortiment an über 100.000 jederzeit verfügbaren Qualitätsprodukten von mehr als 800 internationalen Top-Marken sowie von weiteren attraktiven Vorteilen. „Neben der persönlichen Fachberatung bieten wir auch massgeschneiderte Lösungen für individuelle Geschäftsanforderungen, kostenlose Papiermuster sowie Staffelpreise auf Grossbestellungen,“ merkt Baumgartner an und ergänzt:



„Gerade Gewerbekunden mit einem hohen Bedarf an Büroprodukten und Verbrauchsmaterialien eröffnet sich hier viel Sparpotenzial. Umso mehr freut es uns, dass unsere flexible Preisstrategie direkt bei unseren B2B- und B2C-Kunden ankommt. Dies beweisen die Erstplatzierungen von Internetstore.ch zum Branchen-Champion 2022/23 und beim Schweizer B2B-Award 2023/24.“



Über Internetstore.ch



Internetstore.ch ist Teil der Internet Onlineshop AG, die 2005 gegründet wurde und ihren Sitz in Rugell/Liechtenstein hat. Das Unternehmen ist mit Kopierpapier.de, Kopierpapier.at, Kopierpapier.ch und Internetstore.ch im gesamten DACH-Raum mit spezialisiertem Office-Bedarf aktiv. Mit mehr als 100.000 Produkten im Sortiment ist Internetstore.ch verlässlicher Partner für Unternehmen, Gemeinden, Schulen und Privatkunden und gehört heute zu den Top-Internetfachhändlern, wenn es um hochwertige Markenpapiere zu fairen Preisen geht. Weitere Informationen finden Sie auf Internetstore.ch.