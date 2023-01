Internet Onlineshop AG launcht neuen Online-Shop

Kopierpapier.ch ist spezialisierter Internetfachhandel im B2B-Segment

Mit dem Launch von Kopierpapier.ch trägt die Internet Onlineshop AG der hohen Nachfrage aus dem B2B-Segment Rechnung und bietet Schweizer Geschäftskunden ab sofort einen exakt auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenen Online-Shop für Kopierpapiere und spezialisierte Papierprodukte. Dabei bildet das Herz des neuen B2B-Internetfachhandels dessen durchdachte Navigationsstruktur.



Zielgruppengerechte Filtersystematik für eine hocheffiziente Produktsuche



Um Geschäftskunden schnell und effizient direkt zum gesuchten Artikel zu führen, wurde auf Kopierpapier.ch eine ausgereifte Filtersystematik integriert. So kann der Kunde einerseits über die Kategorien das gesuchte Produkt direkt ansteuern und mittels untergeordneter Suchfilter die passende Qualität und Ausführung wählen. Andererseits ermöglicht die durchdachte Navigationsstruktur aber auch eine konkrete Suche nach bestimmten Marken und Umweltzertifikaten sowie nach der aktuellen Verfügbarkeit oder unterschiedlichen Verkaufsmengen. Besonders die letztgenannten Kriterien seien für B2B-Kunden von grosser Relevanz, wie Roger Baumgartner, Geschäftsführer der Internet Onlineshop AG, erklärt und dazu erläutert:



„Für die Planung ihrer internen Prozesse benötigen Unternehmen verlässliche Informationen darüber, ob das Produkt aktuell verfügbar und in welchen Mengen es bestellbar ist. Gleichzeitig setzen Unternehmen im Rahmen ihrer Nachhaltigkeitsstrategie aber auch bewusst auf Produkte mit Umweltzertifikaten sowie auf Recycling- und Umweltpapiere, so dass wir auch in diesem Bereich eine stark ausdifferenzierte Produktsuche anbieten.“



Spezialisiertes B2B-Sortiment und individuelle Verpackungsmengen



Mailings, Mediendruck, Präsentationen, Plakate, Lieferscheine und Rechnungen, Unternehmen benötigen für die interne und externe Kommunikation eine Vielfalt an unterschiedlichsten Papieren. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, weist das Sortiment von Kopierpapier.ch eine hohe Breite und Tiefe auf: „Allein im Bereich Papierqualität halten wir Papiere in 19 verschiedenen Grammaturen und in 10 unterschiedlichen Weissegraden bereit,“ merkt Baumgartner an. Ergänzt werde das Sortiment durch eine umfassende Auswahl an hochspezialisierten Profi-Produkte wie zum Beispiel Plotterpapiere, Synthetische Papier oder Fotopapiere. Zudem biete Kopierpapier.ch seinen B2B-Kunden die Möglichkeit, Papier sowohl für den grossen Bedarf auf der Palette als auch in bedarfsgerechten, individuellen Verpackungsmengen zu bestellen: „Als leistungsstarker und serviceorientierter B2B-Partner ist es für uns selbstverständlich, unseren Kunden neben der Palette, dem Karton und dem Einzelpack Papier auch die Bestellung von Mengen anzubieten, die exakt zu seinem Bedarf passen“, unterstreicht Baumgartner.