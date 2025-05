Erfolgreich gegen den Fachkräftemangel im E-Commerce – Wie Susa der Quereinstieg mit 50+ bei Kopierpapier.de gelang

Die Erfolgsgeschichte von Susa beginnt im Jobcenter. Hier wird der damals 58-Jährigen das Stellenangebot von Kopierpapier.de vorgeschlagen. Neugierig, was sie im E-Commerce erwartet, schnuppert die gelernte kaufmännische Angestellte im Gesundheitswesen bei einem Probearbeiten in die neuen Tätigkeitsfelder und ist sofort fasziniert von der Vielfalt an Aufgaben und den technischen Prozessen, die dahinter stecken. Trotz keinerlei Vorkenntnisse im E-Commerce arbeitet sie sich Schritt für Schritt in die Shop-Systeme ein und ist heute für die Abwicklung von Bestellungen, die Erstellung von Angeboten, die Bearbeitung von Reklamationen und anderen Anfragen von Kunden zuständig.„Ich war das erste Mal in einem Online-Shop tätig. Es hat zwar etwas gedauert, bis ich das nötige Verständnis aufgebaut habe, um eine Routine zu entwickeln, doch jedes Mal, wenn ich Kunden bei ihren Anliegen weiterhelfen kann, freue ich mich sehr.“Der Mangel an Fachkräften ist in aller Munde, auch im E-Commerce. Dabei verschärft sich der Fachkräftemangel im Online-Business noch weiter, da die Nachfrage nach Bewerbenden mit digitalen Kompetenzen in den letzten Jahren in allen Wirtschaftszweigen enorm ansteigt.Roger Baumgartner, Inhaber von Kopierpapier.de, bestätigt diese Entwicklung und sieht dies aber vor allem auch als Chance: „Bei Bewerbenden schauen wir heute nicht mehr nur auf die erworbenen Qualifikationen, sondern vor allem auf die Soft Skills und das Mindset, das sie mitbringen. Dabei haben wir die Erfahrung gemacht, dass gerade Quereinsteiger*innen hochmotiviert sind und alles hinterfragen. Damit bringen sie frische Perspektiven und neue Ideen ein, von denen unser Unternehmen profitiert.“Das beste Beispiel dafür sei Susa: Dank ihrer freundlichen, kommunikativen Art, ihrer Erfahrung, ihrem Fleiß, ihrem Willen, ihrer Ruhe, ihrer Intelligenz und ihrer Offenheit gegenüber Neuem konnte sie in kurzer Zeit sehr gut eingearbeitet werden. Auch Susa bestätigt, dass das Training on the job in kleinen Teams bei Kopierpapier.de nicht zuletzt auch dadurch hervorragend funktioniere, weil ihre Kollegen*innen, auch im Office der Onlineshops Internetstore.ch und Kopierpapier.ch in Ruggell, Liechtenstein, alle sehr hilfsbereit und freundlich seien und auch das Arbeitsklima einfach positiv und familiär sei. Und was rät Susa anderen Quereinsteigern ins Online-Business?„Man darf keine Angst vor Neuem haben, muss offen an die neuen Aufgaben herangehen und vor allem auch dranbleiben – Schritt für Schritt. Genau das habe ich gemacht.“