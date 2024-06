Doppelt prämiert

Welchen Schweizer Unternehmen gelingt es, dass sich der Kunde wie ein König und die Kundin wie eine Königin fühlen? Dieser Frage gingen die Schweizer Tageszeitung Blick in Kooperation mit dem Datenforschungsunternehmen Statista und die Trusted Shops AG in zwei unabhängig voneinander stattfindenden Rankings nach. Mit 7,89 von 10 möglichen Punkten beim Kundendienst-Champion 2024 und 4,63 von 5 möglichen Sternen im Top Rated Company Award 2024 erreicht Internetstore.ch bei beiden Prämierungen Bestnoten.



Award Kundenservice-Champion 2024



Die Wünsche und Erwartungen von Kunden zu kennen und individuell auf deren Bedürfnisse einzugehen ist ein echter Erfolgsfaktor für Unternehmen. Mit dem Award Kundenservice-Champion 2024 würdigen Blick und Statista erstmals das vielfältige Engagement von Schweizer Unternehmen im Kundendienst. Dafür wurden über 40.000 Schweizerinnen und Schweizer im September und Oktober 2023 zu ihren Erfahrungen mit Schweizer Unternehmen befragt. Die Teilnehmenden konnten dabei in 73 Kategorien ihren Lieblingsfirmen bis zu 10 Punkte für den besten Kundenservice verleihen. Roger Baumgartner, Geschäftsführer von Internetstore.ch, weiss wie wichtig es für Online-Shops ist, dass Kunden sich beim Online-Shopping stets gut informiert und betreut wissen:



„Bei Internetstore.ch schätzen wir den persönlichen Kontakt zu unseren Kunden sehr und bieten daher bewusst verschiedene Kanäle, über die sich Kunden sowohl online als auch offline direkt an unsere Expert*innen wenden können. Ob per Online-Chat, kostenloser Telefon-Hotline oder E-Mail, im persönlichen Gespräch finden wir die für den/die Kund*in optimale Lösung. Wir freuen uns daher sehr, dass dies bei unseren Kunden ankommt. Das bestätigt das sehr gute Ergebnis im Kundenservice-Champion 2024.“



Award Top Rated Company 2024



Der Top Rated Company Award ist international und wird jedes Jahr vom Gütesiegel-Verleiher Trusted Shops als Anerkennung für einen besonders kundenfreundlichen und vertrauenswürdigen Service an Internetunternehmen in ganz Europa vergeben. In 2024 wurden die 300 Schweizer Unternehmen mit den besten Bewertungen in den vergangenen 365 Tagen mit dem Top Rated Schweiz Award ausgezeichnet. Internetstore.ch landet mit einem herausragenden Ergebnis ganz oben in der Rangliste. „Wir freuen uns sehr über diese Wertschätzung, die uns unsere Kunden und Kundinnen entgegenbringen und die uns in die Top 5 im Segment Bürobedarf katapultiert hat. Dieses Vertrauen durch einen kontinuierlich hochwertigen Kundenservice zu bestätigen, dafür setzt sich unser motiviertes Team täglich mit grossem Engagement ein“, unterstreicht Baumgartner und erläutert:



„Mit seiner Vielfalt an Marken, seinen attraktiven Mengenrabatten, individuellen Offerten und der Lieferung innert 1-5 Tagen steht Internetstore.ch für einen umfassenden, persönlichen Kundenservice.“



Über Internetstore.ch



Internetstore.ch ist Teil der Internet Onlineshop AG, die 2005 gegründet wurde und ihren Sitz in Rugell/Liechtenstein hat. Das Unternehmen ist mit Kopierpapier.de, Kopierpapier.at, Kopierpapier.ch und Internetstore.ch im gesamten DACH-Raum mit spezialisiertem Office-Bedarf aktiv. Mit mehr als 100.000 Produkten im Sortiment ist Internetstore.ch verlässlicher Partner für Unternehmen, Gemeinden, Schulen und Privatkunden und gehört heute zu den Top-Internetfachhändlern, wenn es um hochwertige Markenpapiere zu fairen Preisen geht. Weitere Informationen finden Sie auf Internetstore.ch.

