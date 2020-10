Das 8. Chinesische Filmfest München ist eröffnet

Der Eröffnungsfilmim Carl-Amery Saal verspricht Filmgenuss der Extraklasse. Regisseur Gu Xiaogang drehte diesen ersten Teil einer Trilogie in seiner ländlichen Heimat Fuyang. Er fing das Leben der Einheimischen im Wechsel der Jahreszeiten so eindrucksvoll ein, dass der Film letztes Jahr für das Festival in Cannes ausgewählt wurde. Leider kann der Regisseur wegen der Corona-Pandemie nicht selbst nach München kommen, aber seine Grußworte erreichen die Gäste per Video.Viele Regisseure aus China und lokale Kooperationspartner melden sich per Video zu Wort und senden dem Publikum ihre Grüße. Auch die Filmeinführungen finden digital statt. So kann ein Festival unter Coronabedingungen gelingen und sich durch deutliche Mehrwerte von normalen Streaming-Diensten abheben.In Kooperation mit China Film Archive in Peking, steht der Samstag im Zeichen der Filmklassiker:(1964) und(1959) erzählen Geschichten von den ethnischen Minderheiten in der Provinz Yunnan. Die Ethnologin Frau Prof. Cai Weiyan wird am Nachmittag virtuell aus China zugeschaltet. Sie ist Expertin für die Kultur und Geschichte der Bai- und Sani-Völker und berichtet über die Lebensweise dieser beiden Volksgruppen. Der Vortrag kann auf dem Youtube-Kanal des Filmfests verfolgt werden.Ein Rahmenprogramm, das über Zoom realisiert wird, bietet Chinainteressierten die kostenlose Teilnahme an unterschiedlichen Kulturworkshops. Am Montag steht Taiji auf dem Programm, am Dienstag Chinesisch für Kinder und am Donnerstag chinesischer Volkstanz. Alle Aktivitäten werden wohnzimmertauglich gestaltet und erfordern keine Vorkenntnisse.Das 8. Chinesische Filmfest findet in Kooperation mit derstatt. Weitere Kooperationspartner sind(CFA) in Peking und(Paris). Medienpartner istDas vollständige Programm ist auf der Festival-Webseite verfügbar: chinesischesfilmfest.de Karten für die Vorstellungen im Carl-Amery-Saal sind an den VVK-Stellen von München Ticket (089 - 54 818181, muenchenticket.de ) zum Preis von 9 €/6 € (ermäßigt) erhältlich.Tickets für das Online-Programm kosten 5 € und können über die Filmfest-Webseite gebucht werden. Der Festival-Pass für 35 € berechtigt zum Zugriff auf das gesamte Filmangebot während des Festivalzeitraums.Instagram @chinesischesfilmfestmunchenYoutube (Welcome Video, Trailer, Begrüßungen): https://youtu.be/z0HjWlZHWjo Bild- und Pressematerial zum Download: https://www.chinesischesfilmfest.de/presse/downloads/ Eine Akkreditierung für das Angebot im Streaming-Portal ist möglich. Bitte richten Sie ihre Anfrage an pr@konfuzius-muenchen.de Frau WANG Rong pr@konfuzius-muenchen.de Um dem Münchner Publikum populäre chinesische Filme näher zu bringen, führte das Konfuzius-Institut München zusammen mit dem Institut für Sinologie der LMU München von 2013 bis 2015 dreimal die Münchner China Filmtage im Monopol-Kino durch. Seit 2016 hat das Festival unter der Leitung des Konfuzius-Institut München unter dem Label Chinesisches Filmfest München ein neues zu Hause im Gasteig gefunden. Der Programmschwerpunkt liegt auf der Vorstellung erfolgreicher chinesischer Kinoproduktionen der Gegenwart in der Originalversion mit Untertiteln. Rahmenveranstaltungen wie Podiumsdiskussionen, Expertengesprächen und Möglichkeit zum fachlichen Austausch zwischen Filmschaffenden aus China und Deutschland verleihen dem Filmfest einen wichtigen Mehrwert.Ashima - Liu Qiong, 1964Balloon - Pema Tseden, 2019Dwelling in the Fuchun Mountains - Gu Xiaogang, 2019Five Golden Flowers - Wang Jiayi, 1959Legend Of The Demon Cat - Chen Kaige, 2017Lhamo and Skalbe - Sonthar Gyal, 2019The Composer - Xirzat Yahup, 2019The Fourth Wall - Zhang Chong, 2019Ab morgen werde ich... - Ivan Markovi?, 2019Adoring - Yang Zi, 2019Best Director - Zhang Xian, 2019Bloody Daisy - Xu Xiangyun, 2019Crossing The Border-Zhaoguan - Huo Meng, 2018Heavy Craving - Hsieh Pei-Ju, 2019Hunt Down - Li Jun, 2019Long Day’s Journey Into Night - Bi Gan, 2018One Sound One Life - Helen Qin, 2019SHe - Zhou Shengwei, 2018Sommer Detective - Xu Lei, 2019The Enigma Of Arrival - Song Wen, 2018The Last Women Standing - Luo Luo, 2015The Village of No Return - Chen Yu-Hsun, 2018The Widowed Witch - Cai Chengjie, 2018Three Adventures of Brooke - Zhu Yuanqing, 2018Vortex - Gan Jianyu, 2019Wrath of Silence - Xin Yukun, 2017Zone Pro Site: The Moveable Feast - Chen Yu-Hsun, 2013A Hakka Legend - Huang Weishan, 2019Hello Beijing - Wan Jianying, 2019Cry Me a River - Jia Zhangke, 2008Ten Years - Remembrance - Jia Zhangke, 2008Xiao Shan Going Home - Jia Zhangke, 1995