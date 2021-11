9. Chinesisches Filmfest München

Vom 22. bis 27. November 2021 veranstaltet das Konfuzius-Institut München das 9. Chinesische Filmfest München, in dessen Rahmen 31 Filme verschiedener Genres gezeigt werden. Mit vertreten sind unter anderem Dramen und Komödien, aber auch Kurzfilme, Dokumentationen und Animationsfilme. Das Filmfest wird als eine der ersten Präsenzveranstaltungen an der neuen Adresse des Gasteig HP8 veranstaltet. Weitere vier Filme präsentiert das Kino Breitwand in Gauting. Zusätzlich dazu wird eine große Auswahl an Filmen online über das Streamingportal des Konfuzius-Instituts München ausgestrahlt. Es handelt sich bei allen Filmen um die Originalfassung mit Untertiteln.Das diesjährige Chinesische Filmfest München zeichnet sich durch eine große Vielfalt aus. Die Filme behandeln spannende und wichtige Themen wie die Schicksale von Adoptionskindern nach dem Japanisch-Chinesischen Krieg (“Tracing Her Shadow”, 2020) und marginalisierter Frauen im modernen China (“Only You Alone”, 2020). Das Filmangebot setzt sich außerdem mit der Corona-Pandemie (“Tidying Up Wuhan”, 2020) und dem Leben im Ausland (“An Autumn’s Tale”, 1987) auseinander. Der Stummfilm “Little Toys” aus dem Jahr 1933 und ein Klassiker der Achtzigerjahre, “Rouge”, sind als Beispiele für besonders gelungene chinesische Filmproduktionen aus dem 20. Jahrhundert in der Filmauswahl vertreten. Auch der weltweit erfolgreichste Film des Jahres 2021, “Hi, Mom”, ist Teil des Angebotes.Zusätzlich zu den Filmvorstellungen wird es ein abwechslungsreiches und kostenloses Online-Rahmenprogramm geben. Schon vor Beginn des Filmfestes können die Teilnehmenden am 12. November mit einem Gastvortrag zu chinesischer Filmkultur einen Vorgeschmack bekommen. Während des Festivals vermittelt ein Online-Vortrag spannendes Hintergrundwissen über mythologische Animationsfilme aus der Volksrepublik. Im Kino Breitwand Gauting führen die Gastkuratorin des Filmfestes YAO Ruoyao und der Initiator des Fünf Seen Filmfestivals Matthias Helwig einen Filmdialog zum Thema Filmfeste in Pandemiezeiten. Weitere Filmdialoge werden in digitaler Form zur Verfügung stehen. Als interaktive Online-Workshops werden dieses Jahr erneut Kurse in chinesischem Volkstanz, Basteln und Taiji sowie eine Chinesisch-Schnupperstunde angeboten.Diese hybride Veranstaltungsform ermöglicht es, auch in Zeiten der Corona-Pandemie in den Genuss chinesischer Filme zu kommen. Gleichzeitig ist damit nicht nur Sicherheit gewährleistet, sondern es können auch deutlich mehr Menschen am Chinesischen Filmfest München teilhaben. Das Online-Programm ist in ganz Deutschland abrufbar.Das 9. Chinesische Filmfest München findet in Kooperation mit der Münchner Stadtbibliothek statt. Zu den weiteren Kooperations- und Medienpartnern zählen China Film Archive (CFA) in Peking, Écrans de Chine in Paris, das Kino Breitwand und www.film-rezensionen.de Das vollständige Programm ist auf der Webseite des Filmfestes gelistet: www. chinesischesfilmfest.deKarten für die Vorstellungen im Projektor-Saal des Gasteig HP8 und im Kino Breitwand Gauting sind zum Preis von 9 €/6 € (ermäßigt) erhältlich. Der Vorverkauf von München Ticket für das Programm im Gasteig HP8 startet am 08. November an den VVK-Stellen von München Ticket (089 - 54 818181, muenchenticket.de). Weitere Informationen zum Ticketkauf für das Kino Breitwand Gauting erhalten Sie auf der Webseite http://www.breitwand.com/home/cm/show-event/216/index.html oder unter der Telefonnummer 089 - 8950 1000.Einzeltickets für das Online-Programm kosten 5 € und können über die Filmfest-Webseite gebucht werden. Der Festivalpass für 35 € ermöglicht den Zugriff auf das gesamte Online-Filmangebot während des Festivalzeitraums. Der Vorverkauf beginnt am 05. November.Instagram: @chinesischesfilmfestmunchenYoutube (Welcome Video, Trailer, Begrüßungen): https://youtu.be/z0HjWlZHWjo

WeChat: 慕尼黑华语电影节 (WeChat-ID: huayudianyingjie)Von 2013 bis 2015 veranstaltete das Konfuzius-Institut München in Zusammenarbeit mit dem Institut für Sinologie der LMU München dreimal die Münchner China Filmtage im Monopol-Kino und startete damit die Tradition, Menschen in Deutschland über das Medium Film an die chinesische Kultur heranzuführen. Seit 2016 trägt das Festival den neuen Namen Chinesisches Filmfest München und findet im Gasteig beziehungsweise seit 2020 zum Teil auch auf dem Online-Streamingportal statt. Das Festival stellt erfolgreiche chinesische Kinoproduktionen in der Originalversion mit Untertiteln vor und bietet zusätzlich dazu Rahmenveranstaltungen wie Podiumsdiskussionen, Expertengespräche und die Möglichkeit zum fachlichen Austausch. Damit stellt es eine wichtige Brücke zwischen der deutschen und der chinesischen Kultur da und trägt zum interkulturellen Austausch bei.