10. Chinesisches Filmfest München

Vom 10. bis 24. Oktober veranstaltet das Konfuzius-Institut München das 10. Chinesische Filmfest München, in dessen Rahmen 21 Filme verschiedener Genres gezeigt werden. Mit vertreten sind unter anderem Dramen und Komödien, aber auch Dokumentationen und Krimis. Das Filmfest wird in Präsenz sowohl am Gasteig HP8 und im Kino Breitband Gauting veranstaltet. Zusätzlich dazu wird eine große Auswahl an Filmen online über das Streamingportal des Konfuzius-Instituts München ausgestrahlt. Es handelt sich bei allen Filmen um die Originalfassung mit Untertiteln.Das diesjährige Chinesische Filmfest München zeichnet sich durch eine große Vielfalt aus. Die Filme behandeln unterschiedliche Themen wie die Geschichten verschiedener Generationen („The Coffin Painter,“ 2021) oder das Leben in der Inneren Mongolei („Minibus Driver,“ 2021). Das Filmangebot behandelt außerdem das Leben von verschiedenen Frauen unterschiedlicher Generationen („A Chat,“ 2021) und in Städten wie Shanghai („Hot Soup,“ 2020). Ebenfalls zu sehen sind spannende Krimis wie die Star-besetzte „Infernal Affairs“-Trilogie (2002-2003) sowie Komödien und Liebesfilme wie die Trilogie „Ex-Files“ (2014-2017).Zusätzlich zu den Filmvorstellungen wird es ein abwechslungsreiches und kostenloses Rahmenprogramm geben. In der ersten Woche des Filmfestes gibt es einen Vortrag über Kampfkunstlehrer in chinesischen Filmen im Konfuzius-Institut in Pasing sowie einen Filmdialog im Kino Breitwand Gauting. Vor den Filmvorstellungen im Gasteig HP8 finden zudem Essstäbchen-Wettbewerbe statt und am 15.10. gibt es Karaoke mit Filmmusik im Konfuzius-Institut. Im Rahmen des Filmfestes findet dieses Jahr am 22.10. zudem eine chinesische Stadttour statt.Da die Filme sowohl in Präsenz im Kino als auch online über das Streamingportal ausgestrahlt werden, ermöglicht es uns diese hybride Veranstaltungsform auch in Zeiten der Corona-Pandemie in den Genuss chinesischer Filme zu kommen. Gleichzeitig ist damit nicht nur Sicherheit gewährleistet, sondern es können auch deutlich mehr Menschen am Chinesischen Filmfest München teilhaben. Das Online-Programm ist in ganz Deutschland abrufbar.Das 10. Chinesische Filmfest München findet in Kooperation mit der Münchner Stadtbibliothek statt. Zu den weiteren Kooperations- und Medienpartnern zählen China Film Archive (CFA) in Peking, Les Écrans de Chine, das Kino Breitwand und www.film-rezensionen.de Das vollständige Programm ist auf der Webseite des Filmfestes gelistet: www. chinesischesfilmfest.deDas Online-Filmangebot ist über das Streamingportal des Konfuzius-Institutes München verfügbar: https://chinesisches-filmfest.culturebase.org/... Karten für die Vorstellungen im Projektor-Saal des Gasteig HP8 sind an den VVK-Stellen von München Ticket (089 - 54 818181, muenchenticket.de) zum Preis von 9 €/6 € (ermäßigt) erhältlich. Im Kino Breitwand Gauting sind Tickets für 10€/7€ (ermäßigt) an der Kasse vor Ort erhältlich.Einzeltickets für das Online-Programm kosten 5 € und können über die Filmfest-Webseite gebucht werden. Der Festivalpass für 35 € ermöglicht den Zugriff auf das gesamte Online-Filmangebot während des Festivalzeitraums. Der Vorverkauf begann am 12. September.Instagram: @chinesischesfilmfestmunchenYoutube (Behind the Scenes, Begrüßungen, Interviews): https://youtu.be/z0HjWlZHWjo WeChat: 慕尼黑华语电影节 (WeChat-ID: huayudianyingjie)Eine Akkreditierung für das Angebot im Streaming-Portal ist möglich. Bitte richten Sie ihre Anfrage an pr@konfuzius-muenchen.de.Frau Lydia RachelHerr KANG WeiVon 2013 bis 2015 veranstaltete das Konfuzius-Institut München in Zusammenarbeit mit dem Institut für Sinologie der LMU München dreimal die Münchner China Filmtage im Monopol-Kino und startete damit die Tradition, Menschen in Deutschland über das Medium Film an die chinesische Kultur heranzuführen. Seit 2016 trägt das Festival den neuen Namen Chinesisches Filmfest München und findet im Gasteig beziehungsweise seit 2020 zum Teil auch auf dem Online-Streamingportal statt. Das Festival stellt erfolgreiche chinesische Kinoproduktionen in der Originalversion mit Untertiteln vor und bietet zusätzlich dazu Rahmenveranstaltungen wie Podiumsdiskussionen, Expertengespräche und die Möglichkeit zum fachlichen Austausch. Damit stellt es eine wichtige Brücke zwischen der deutschen und der chinesischen Kultur da und trägt zum interkulturellen Austausch bei.WANG Xide, 2021CAO Jinling, 2020LI Gen, 2021ZHANG Ming, 2020SUN Haipeng, 2021SUN Getting, 2021DONG Chunze, 2021SHAO Yihui, 2021WEN Muye, 2022LAN Hongchun, 2022LIU Xunzimo, 2021TIAN Yusheng, 2014TIAN Yusheng, 2015TIAN Yusheng, 2017LIU Weiqiang/MAI Zhaohui, 2002LIU Weiqiang/MAI Zhaohui, 2003LIU Weiqiang/MAI Zhaohui, 2003DONG Chengpen, 2020LIANG Ming, 2019, 2021