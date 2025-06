Kompetenzzentrum Demenz startet „Ankerpunkt junge Demenz für Schleswig-Holstein“

Der Ankerpunkt Junge Demenzist ein Projektder Alzheimer Gesellschaft Schleswig-Holstein e.V. und des Kompetenzzentrums Demenz und richtet sich an Menschen unter 65 Jahren mit Demenz und ihre Angehörigen. Ziel ist es, ihnen einen Ort der Entlastung, Information und Begegnung zu bieten -mit Angeboten, die wirklich zu ihrer Lebenssituation passen.In Deutschland leben schätzungsweise 100.000 Menschen unter 65 Jahren mit einer Demenz - das entspricht rund 3–5 % aller Betroffenen. Die Ursachen sind vielfältig. Häufige Formen sind neben der Alzheimer-Krankheit mit frühem Beginn (vor dem 65. Lebensjahr) auch die Frontotemporale Demenz (FTD) oder Demenz im Zusammenhang mit geistiger Behinderung, insbesondere bei Menschen mit Trisomie 21.Den Auftakt für den Ankerpunkt junge Demenz für Schleswig-Holstein bilden zwei Angebote zum Krankheitsbild Frontotemporale Demenz.Die Frontotemporale Demenz (auch Morbus Pick) tritt deutlich seltener auf als die Alzheimer-Demenz und beginnt meist früher im Lebensverlauf. Sie äußert sich vor allem durch Veränderungen in Sprache, Persönlichkeit und Verhalten. Typische Symptome sind Stimmungsschwankungen, Impulsdurchbrüche und / oder sozial unangepasstes Verhalten - eine große Herausforderung auch für die An- und Zugehörigen.Durch die finanzielle Unterstützung von der Barmer Krankenkasse, kann das Kompetenzzentrum Demenz die Angebote kostenlos durchführen.Bis zum 18. Juli können interessierte An- und Zugehörige sich zu dem zweitägigen Kurs „Leben mit FTD – verstehen, entlasten, begleiten“ anmelden. Er findet am Freitag, 25.07.2025 von 16:00 - 19:30 Uhr und am Samstag, 26.07.2025 von 10:00 - 16:30 Uhr im Mehrgenerationenhaus Volkshaus, Hürsland 2, 24536 Neumünster statt. Die Kursleitungen Silke Steinke und Anne Brandt aus dem Team des Kompetenzzentrums Demenz führen in das Krankheitsbild FTD ein. Gemeinsam werden Ideen für den Umgang mit herausforderndem Verhalten erarbeitet. Auch die Punkte „Rechtliche Fragen und Leistungen“ sowie „Selbstfürsorge und Entlastung“ sind Thema.Ab August gibt es dann monatlich einen Gesprächskreis für Angehörige von Menschen mit FTD. Im Austausch mit den Mitarbeiterinnen des Kompetenzzentrums Demenz und anderen Betroffenen sollen Verständnis, Entlastung und neue Impulse für den Alltag gewonnen werden. Anmelden kann man sich zu allen oder auch nur zu einzelnen Terminen. Diese finden immer freitags statt. Online sind sie am 15.08., 17.10. und 19.12 jeweils von 16:00 bis 18:00 Uhr. Die Präsenz-Treffen gibt es im Mehrgenerationenhaus Volkshaus in Neumünster am 26.09. und 21.11.2025 von 14:00 bis 16:00 Uhr.Auch diese Angebote sind kostenlos. Alle Anmeldungen bitte an info@demenz-sh.de oder unter 040 / 23 83 0440.