20 Jahre Alzheimer Gesellschaft Schleswig-Holstein e.V. Selbsthilfe Demenz / Landesverband

Über 20 Jahre gibt es den Landesverband der Alzheimer Gesellschaften in Schleswig-Holstein. Gegründet wurde er auf Initiative der damals aktiven regionalen Alzheimer Gesellschaften Kiel, Ratzeburg, Geesthacht, Norderstedt/ Segeberg, Pinneberg, Stormarn und Nordfriesland.



Einige Gründungsmitglieder bilden noch heute den Vorstand. Ehrenamtliche Arbeit, die seitdem in eigenen Projekten und vielen unterschiedlichen Netzwerken und Kooperationen, einen erheblichen Unterschied bewirkt hat. Denn inzwischen gibt es 14 regionale Alzheimer Gesellschaften, die vor Ort in Schleswig-Holstein Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen beraten, unterstützen, schulen und Öffentlichkeitsarbeit leisten.



Ebenfalls seit 20 Jahren bietet der Landesverband betreute Urlaubsreisen für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen an. Insgesamt rund 1000 Mitreisende durften seitdem für eine Woche raus aus dem Pflege-Alltag.



Zwei große landesweite Projekte der Alzheimer Gesellschaft Schleswig-Holstein wurden und werden durch das Sozialministerium und den Spitzenverband der Krankenkassen gefördert: von 2005 bis 2011 die Landesagentur Demenz und seit 2011 das Kompetenzzentrum Demenz. Diese haben kontinuierlich Hilfsstrukturen aufgebaut und sichtbar gemacht, Akteure vernetzt, Fortbildungen und Öffentlichkeitsarbeit betrieben und vielfältige innovative Projekte initiiert.



Das würdigten am 23.05. auch Dr. Michael Hempel, Abteilungsleiter des Sozialministeriums, Björn Demmin, Landrat des Kreises Plön und Lilja Helms, 2. Vorsitzende der Deutschen Alzheimer Gesellschaft bei der Jubiläumsveranstaltung im Haus am Klostergarten in Preetz.



Rund 80 Personen aus dem Netzwerk feierten gemeinsam. Mit Britta Flaig, Imke de Vries und Julia Paul kamen zwei jung Betroffene und eine pflegende Angehörige in einem durch Antje Holst vom Kompetenzzentrum Demenz moderierten Gespräch zu Gehör. Alle Drei erzählten eindrucksvoll, von der Schwierigkeit der richtigen Diagnose, ihrem Weg zur Annahme der Demenz und ihrem eigenen Einsatz nun für Aufklärung und einem besseren Umgang miteinander.



Neben Unterhaltungsprogramm und Kontakten untereinander, war die Besichtigung des am Haus liegenden Mustergartens für Menschen mit und ohne Demenz, ebenso ein Kooperationsprojekt der Alzheimer Gesellschaft Schleswig-Holstein, ein Highlight.



Dass die Arbeit der Alzheimer Gesellschaften immer wichtiger wird, zeigen die steigenden Zahlen der Menschen mit Demenz und die überall auftretenden Versorgungslücken. Viele Angehörige sind längst am Limit. Selbsthilfeverbände fangen einiges auf, brauchen für ihre Arbeit aber neben all den engagierten Ehrenamtlichen eine planbare, verlässliche, strukturelle und finanzielle Förderung.

