Online-Seminare mit Präsenzgefühl überzeugt den Mittelstand und den öffentlichen Dienst
Die Zahl der Online-Seminare stieg 2026 um 29 Prozent, die Zahl der Teilnehmenden um 20 Prozent. Die durchschnittliche Kundenbewertung: SEHR GUT (1,28)
Live-Online-Weiterbildung ist fest etabliert
Im Jahr 2026 wuchs das Online-Angebot von Kompakttraining deutlich: Die Zahl der durchgeführten Seminare stieg gegenüber dem Vorjahr um 29 Prozent, die Zahl der Teilnehmenden um 20 Prozent. Die durchschnittliche Kundenbewertung lag bei der Schulnote 1,28. Mehrmals im Monat kommen Fach- und Führungskräfte aus Mittelstand und öffentlichem Dienst in den Live-Online-Seminaren zusammen.
Das positive Feedback bringt eine weitere Teilnehmerstimme auf den Punkt: „Unglaublich gut.“ Für Kompakttraining zeigt die Resonanz, dass sich der virtuelle Seminarraum als fester Bestandteil der beruflichen Weiterbildung etabliert hat.
Eigene Fälle, direkter Austausch, konkretes Feedback
Die Online-Seminare sind als interaktive Lerntage angelegt. Teilnehmende diskutieren mit Trainerinnen und Trainern, bringen Fragen aus ihrem Berufsalltag ein und entwickeln gemeinsam Lösungsansätze. Praxisnahe Übungen und gezieltes Feedback unterstützen sie dabei, neue Ideen auf die eigene Arbeit zu übertragen.
Das ist besonders relevant, wenn Beschäftigte neue Rollen und Aufgaben übernehmen oder sich mit anspruchsvollen Situationen auseinandersetzen. Personalverantwortliche können Fach- und Führungskräfte gezielt weiterentwickeln und ihnen zugleich den Austausch mit Menschen aus anderen Organisationen ermöglichen.
Neue Online-Termine für 2027
An die positive Resonanz knüpft Kompakttraining mit neuen Seminarterminen für das erste Tertial 2027 an. Das Programm von Januar bis April umfasst Themen aus Führung, Kommunikation, Projektmanagement, Selbstorganisation, Kundenservice und Personalthemen.
Die ortsunabhängige Teilnahme erleichtert die Planung; Reiseaufwand entfällt. Die neuen Termine sind unter www.kompakttraining.online abrufbar und buchbar.