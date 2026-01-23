Jahresbericht 2025: Bestnoten in der Kundenbeurteilung – Kompakttraining-Führungskräfteprogramme mit hoher bundesweiter Frequenz

Zahlen & Fakten 2025 (Führung bei Kompakttraining)
- Hohe Frequenz: 41 Führungsseminare im Jahr – bundesweit regelmäßig präsent.
- Viele Veranstaltungen: Führungskräftetraining Grundlagen 29×, Führungskräfteentwicklung 12×.
- Trainerinnen bundesweit im Einsatz: regelmäßige Termine alle Metroporegionen
- Exzellente Kundenbeurteilung: Ø 1,17 (Führung Grundlagen) und Ø 1,25 (Führungskräfteentwicklung).
Führungskräftetraining Grundlagen: Führungsrolle klar ausfüllen – Führung im Alltag stabil organisieren
Das Führungskräftetraining Grundlagen stärkt die Führungsrolle dort, wo sie im Alltag entschieden wird: in Erwartungen, Entscheidungen, Kommunikation und Routine. Teilnehmende erarbeiten praxiserprobte Führungsinstrumente – von Ziel- und Rollenklärung über Gesprächsführung (Feedback, Delegation, Konfliktklärung) bis hin zu Führungsroutinen, die Teams Orientierung geben und Zusammenarbeit sichern.
Führungskräfteentwicklung: Persönlichkeitsentwicklung, Wirkung und Selbstführung systematisch ausbauen
Die Führungskräfteentwicklung richtet sich an Nachwuchsführungskräfte und setzt den Schwerpunkt auf Persönlichkeitsentwicklung: Selbstführung, Haltung, Wirkung und Souveränität. Im Programm werden individuelle Führungskompetenzen gezielt weiterentwickelt – mit Fokus auf klare Kommunikation, Präsenz, Verantwortung und die Fähigkeit, auch in anspruchsvollen Situationen handlungsfähig zu bleiben.
Ausblick 2026: Es geht wieder los – Termine bereits gut gefüllt
Mit Blick auf 2026 zeigt sich: Die Nachfrage bleibt hoch. Viele Termine sind bereits gut gebucht – Unternehmen setzen weiterhin auf praxisnahe Führungskräftequalifizierung, die Führung im Alltag konkret unterstützt und schnell wirksam wird. Kompakttraining führt die Programme entsprechend mit hoher bundesweiter Frequenz fort und baut den Fokus auf Umsetzungssicherheit im Führungsalltag weiter aus.