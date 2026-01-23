Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1049092

Kompakttraining GmbH & Co. KG Banksstraße 6 20097 Hamburg, Deutschland https://www.kompakttraining.de
Ansprechpartner:in Herr Oliver Kutz +49 40 76793050
Logo der Firma Kompakttraining GmbH & Co. KG

Jahresbericht 2025: Bestnoten in der Kundenbeurteilung – Kompakttraining-Führungskräfteprogramme mit hoher bundesweiter Frequenz

41 Führungskräfteschulungen im Jahr – Führungskräftetraining Grundlagen Ø 1,17 und Führungskräfteentwicklung Ø 1,25

(lifePR) (Hamburg, )
Kompakttraining veröffentlicht den Jahresbericht 2025 für seine Führungskräftetrainings und setzt damit ein klares Zeichen: Unternehmen investieren gezielt in wirksame Führung – und die Kundenbeurteilungen bestätigen die Qualität und Praxiswirksamkeit der kompakten Seminarformate. Die Bestseller sind das Führungskräftetraining Grundlagen mit Fokus auf die Führungsrolle sowie die Führungskräfteentwicklung mit Schwerpunkt Persönlichkeitsentwicklung.

Zahlen & Fakten 2025 (Führung bei Kompakttraining)
  • Hohe Frequenz: 41 Führungsseminare im Jahr – bundesweit regelmäßig präsent.
  • Viele Veranstaltungen: Führungskräftetraining Grundlagen 29×, Führungskräfteentwicklung 12×.
  • Trainerinnen bundesweit im Einsatz: regelmäßige Termine alle Metroporegionen
  • Exzellente Kundenbeurteilung: Ø 1,17 (Führung Grundlagen) und Ø 1,25 (Führungskräfteentwicklung).
„Wir bedanken uns bei unseren Kunden für das Vertrauen und die sehr guten Bewertungen. Ob in der Führungsrolle im Grundlagen-Training oder in der Persönlichkeitsentwicklung in der Führungskräfteentwicklung: Unternehmen brauchen praxisnahe Weiterbildung, die im Führungsalltag sofort wirkt“, sagt Dipl.-Kfm. Ingo Scheider, Geschäftsführer von Kompakttraining GmbH & Co. KG

Führungskräftetraining Grundlagen: Führungsrolle klar ausfüllen – Führung im Alltag stabil organisieren

Das Führungskräftetraining Grundlagen stärkt die Führungsrolle dort, wo sie im Alltag entschieden wird: in Erwartungen, Entscheidungen, Kommunikation und Routine. Teilnehmende erarbeiten praxiserprobte Führungsinstrumente – von Ziel- und Rollenklärung über Gesprächsführung (Feedback, Delegation, Konfliktklärung) bis hin zu Führungsroutinen, die Teams Orientierung geben und Zusammenarbeit sichern.

Führungskräfteentwicklung: Persönlichkeitsentwicklung, Wirkung und Selbstführung systematisch ausbauen

Die Führungskräfteentwicklung richtet sich an Nachwuchsführungskräfte und setzt den Schwerpunkt auf Persönlichkeitsentwicklung: Selbstführung, Haltung, Wirkung und Souveränität. Im Programm werden individuelle Führungskompetenzen gezielt weiterentwickelt – mit Fokus auf klare Kommunikation, Präsenz, Verantwortung und die Fähigkeit, auch in anspruchsvollen Situationen handlungsfähig zu bleiben.

Ausblick 2026: Es geht wieder los – Termine bereits gut gefüllt

Mit Blick auf 2026 zeigt sich: Die Nachfrage bleibt hoch. Viele Termine sind bereits gut gebucht – Unternehmen setzen weiterhin auf praxisnahe Führungskräftequalifizierung, die Führung im Alltag konkret unterstützt und schnell wirksam wird. Kompakttraining führt die Programme entsprechend mit hoher bundesweiter Frequenz fort und baut den Fokus auf Umsetzungssicherheit im Führungsalltag weiter aus.

Website Promotion

Website Promotion

Kompakttraining GmbH & Co. KG

Kompakttraining GmbH & Co. KG mit Standorten in Hamburg und Berlin ist Spezialist für praxisnahe Soft-Skill-Trainings im Öffentlichen Dienst und Mittelstand. Die Angebote basieren auf drei Leistungsäulen: Führungskräfteentwicklung, Persönlichkeitsentwicklung und Personalentwicklung. In offenen Seminaren, Inhouse-Trainings und Live-Online-Kursen werden Kommunikation, Führung, Konflikt- und Projektarbeit alltagsnah trainiert – auf Deutsch und bei Bedarf auch in englischer Sprache.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.