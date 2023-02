Regionaler Entwicklungsfonds für die Flughafenregion startet

Am 9. Februar fällt der Startschuss für den Regionalen Entwicklungsfonds der Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Dialogforum Airport Berlin Brandenburg. Fünf Brandenburger Kommunen und ein Berliner Bezirk zahlen über 100.000 Euro in den Fonds ein. Damit sind sie berechtigt, Förderung für Projekte in der Flughafenregion zu beantragen, die von regionenübergreifender und interkommunaler Bedeutung sind sowie administrative Grenzen überschreiten.Weitere Voraussetzung für eine Zuwendung: Die Projekte umfassen keine kommunalen Pflichtaufgaben und leisten einen Beitrag zur regionalen Entwicklung, in dem sie möglichst mehrere der Ziele des Gemeinsamen Strukturkonzepts (GSK) anstreben. Das GSK, auf das sich die Mitglieder des Dialogforums gemeinsam verständigt haben, nimmt die gesamte Region in den Blick und benennt Ziele und Maßnahmen in den Themenfeldern Wohnen, Wirtschaft und Gewerbe, Verkehr sowie Grün- und Freiräume. Schließlich sollen die Projekte die Klimaschutzbemühungen der Region unterstützen bzw. diesen nicht entgegenstehen.Jörg Jenoch, Vorsitzender des Dialogforums und Leiter der Arbeitsgruppe Interessenausgleich, sagt: „Dass wir den Fonds auf den Weg gebracht haben, ist ein großer Erfolg für das Dialogforum. Damit können wir die Zukunft der Flughafenregion aktiv, gemeinsam und vor allem länderübergreifend mitgestalten.“Erste Mitglieder im Fonds sind die Gemeinden Blankenfelde-Mahlow, Eichwalde, Schönefeld und Schulzendorf, die Stadt Königs Wusterhausen sowie der Bezirk Treptow-Köpenick von Berlin. Sie haben nun Zeit, bis zum 6. April ihre Anträge bei der Berlin-Brandenburg Area Development Company GmbH (BADC) einzureichen, die den Fonds im Auftrag des Dialogforums verwaltet. Bis dahin können weitere Kommunen Mitglieder des Fonds werden und Projekte bereits in diesem Jahr einreichen. Die Höhe des Beitrags richtet sich nach der Einwohnerzahl der Kommune und einem Festbetrag.Nach einer Vorprüfung haben die Kommunen Gelegenheit, Unterlagen bis zum 30. April nachzureichen. Ende Mai tagt dann die Jury, bestehend aus den einzahlenden Mitgliedern, und wählt aus den eingereichten Anträgen eines oder mehrere Projekte aus. Zum Großen Dialogforum am 7. Juni sollen die Gewinner bekannt gegeben werden. Im Jahr 2024 soll es den nächsten Projektaufruf für den Regionalen Entwicklungsfonds geben.Sämtliche Unterlagen, wie das Antragsformular, die Kriterien zur Bewertung der Projekte etc. liegen auf der Webseite des Dialogforums, www.dialogforum-ber.de , zum Download bereit.